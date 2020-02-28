Лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко призналась, что сделала ошибку, когда была премьер-министром, надеясь, что мировой кризис не повлияет на Украину.

Воспоминаниями она поделилась в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 28 февраля, рассуждая, какие меры необходимо принять из-за вспышки коронавируса (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Что касается финансово-экономического кризиса. Я в свое время допустила ошибку, когда была премьером. Когда начался мировой финансово-экономический кризис, я пропустила некоторое время в начале, потому что так же думала, что амортизационные системы нашей экономики позволят нам этому противостоять", – высказалась она.

Тимошенко призналась в ошибке при ее премьерстве Скриншот из видео

"Сейчас я могу утверждать, что когда начинается кризис мировых рынков, мы от этого страдаем в 100% случаев. Нужно создавать финансово-экономический штаб", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Тимошенко просила у Офиса президента Владимира Зеленского назначить ее людей на руководящие должности.

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