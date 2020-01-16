"Возвращайтесь в свои "95-е кварталы!" Тимошенко потребовала отставки власти

Лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что после скандала с возможной прослушкой премьер-министра Алексея Гончарука вся команда президента Украины Владимира Зеленского должна уйти "из-за некомпетентности".

Соответствующее мнение она выразила в кулуарах Верховной Рады в четверг, 16 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Такие разговоры ключевых игроков команды президента открывают глаза украинскому обществу. Когда они сами это про себя говорят, что премьер не разбирается в экономических вопросах – и это во время кризиса и финансового краха, который сегодня переживает страна, – это значит, что кто-то сознательно бросает нам в руки невежд, которые делают то, что им заказали извне", – заявила нардеп.

Тимошенко потребовала отставки власти Зеленского Скриншот из видео

По мнению Тимошенко, в отставку должен уйти не только Гончарук, но и остальные представители Зе-команды. "От непрофессионализма нынешней власти Украины спасет только полная ее замена", – высказалась она.

"Здесь не вопрос, как теперь они будут переставлять стулья – снимут Гончарука или нет, что они будут делать с правительством. Эту власть нужно немедленно менять всю – от некомпетентного президента до каждого некомпетентного чиновника, которого он привел с собой. А также депутатов, которые голосуют за продажу земли, возвращение игорного бизнеса, уничтожение малого и среднего предпринимательства. Их всех надо немедленно убирать", – добавила Тимошенко.

Она также завила, что собственную неспособность управлять страной президент и премьер якобы признали уже давно: "провалом выполнения бюджета 19-го года и генерированием навязанных извне антинародных законопроектов, которые продолжают приниматься в турборежиме".

"Страна эмоционально, основываясь на сериале "Слуга народа", отдала свою жизнь в руки некомпетентным профанам. Сегодня же выбор простой – или они будут процветать, но тогда страна будет погибать, или страна будет процветать, но тогда уже без них. Пусть они возвращаются в свой бизнес, в свои "95-е кварталы" и не отравляют жизнь Украины", – подытожила Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждались курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.

Позже в сети появилась вторая часть скандального разговора якобы премьер-министра Гончарука, в которой он обсуждает экономическую ситуацию в стране.

В сети опубликовали третью часть разговора премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей председателя Нацбанка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. В беседе обсуждали ревальвации гривны до 20 гривен за доллар и экономическую стратегию развития Украины.

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