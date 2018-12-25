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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Все статьи автора

Тест на Президента України

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Як ти прожив останні 10 років?

Стаття 103 Конституції України вимагає від кандидата в Президента проживати останні 10 років в Україні.

Новости
''Спортивний брєжнівізм'' як мода місцевого українського чиновництва

ВИМАГАЄМО:

- всім кандидатам в Президенти публічно прозвітувати як вони прожили останні 10 років:

- що зробили для країни і для себе;

- яку позицію відстоювали,

- скільки заробили і, відповідно, податків сплатили!

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Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Тема
Президентские выборы 2019
Место
Украина
Тег
выборы в Украине
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