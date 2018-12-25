Як ти прожив останні 10 років?

Стаття 103 Конституції України вимагає від кандидата в Президента проживати останні 10 років в Україні.

ВИМАГАЄМО:

- всім кандидатам в Президенти публічно прозвітувати як вони прожили останні 10 років:

- що зробили для країни і для себе;

- яку позицію відстоювали,

- скільки заробили і, відповідно, податків сплатили!