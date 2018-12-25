Як ти прожив останні 10 років?
Стаття 103 Конституції України вимагає від кандидата в Президента проживати останні 10 років в Україні.
ВИМАГАЄМО:
- всім кандидатам в Президенти публічно прозвітувати як вони прожили останні 10 років:
- що зробили для країни і для себе;
- яку позицію відстоювали,
- скільки заробили і, відповідно, податків сплатили!
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