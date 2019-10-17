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17 октября • обновлено в 23:36
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Проверят каналы Медведчука: в Раде создали спецкомиссию из-за влияния России

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Верховная Рада в четверг, 17 октября, создала временную следственную комиссию (ВСК), среди задач которой – проверка работы телеканалов NewsOne, 112.Украина и ZiK.

За соответствующий проект постановления № 2152 "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по соблюдению требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному воздействию Российской Федерации" проголосовали 264 народных депутата. Текст документа опубликован пресс-службой парламента.

Согласно нему, цель комиссии – недопущение монополизации в сфере информационного рынка, ограничение влияния РФ на информационное пространство и противодействие угрозам нацбезопасности в данной сфере.

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ВСК должна провести, в частности, комплексную проверку обстоятельств приобретения, источников выплат и поступлений средств во время смены собственников телеканалов NewsOne, 112.Украина и ZiK, которые связывают с лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кумом российского президента Виктором Медведчуком.

Комиссия намерена:

  • установить лица, которые прямо или опосредованно участвовали в процессе смены собственников, являются бенефициарными владельцами и влияют на редакционную политику этих каналов;

  • проверить сведения относительно систематического распространения отдельными украинскими телеканалами идей и тезисов, которые могут угрожать интересам Украины;

  • расследовать осуществления информканалами специальных информационных операций, направленных на подрыв обороноспособности, деморализацию армии, провокации экстремистских проявлений и панических настроений;

  • предоставить предложения по законодательному урегулированию вопроса запрета монополизации информпространства Украины.

Возгласила комиссию народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Ее заместителем стала нардеп фракции "Голос" Александра Устинова. Всего в группу входит 13 парламентариев.

Отчет комиссии ожидается не позднее 6 месяцев со дня ее формирования.

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Темы
Каналы Медведчука Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины пропаганда политика Монобольшинство
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