Как известно, правду говорить легко и приятно. Вот я и повторяю правду о минских соглашениях уже почти 5 лет подряд, начиная с 14 февраля 2015 года.

Сначала несколько слов о предыстории этого документа, фейкового от рождения.

На прямой линии с соплеменниками 17 апреля 2014 года Владимир Таврический воодушевил наше спустившееся с Карпатских гор арийское племя, сообщив, что все мы являемся носителями дополнительной хромосомы духовности, возвышающей нас над иными народами и государствами.

И поставил перед разогретым племенем ближайшую духоподъёмную цель — Новороссия: 10-12 русских областей, незаконно переданных Украине не то жидобандеровцами, не то жидобольшевиками (бог им судья).

Но затем выяснилось, что в 10 из 12 зачисленных в Новороссию регионах не нашлось даже достаточного количества выживших из ума бабулек для организации регулярных массовок с хоругвями и путинскими иконами.

В двух областях в нескольких городах удалось закрепиться вооруженной до зубов разношерстной компании профессиональных диверсантов, офицеров ФСБ и ГРУ, десятников МММ, фашистов РНЕ, уголовников, ряженых казаков, свихнувшихся ветеранов тридцатипятилетней афгано-кавказской колониальной войны. Лучезарная Новороссия скукожилась до огрызка ОРДЛО...

Новости Путин придумал новую ловушку для Зеленского

Для того чтобы их из этой Лугандонии не вышибли, оказалась необходимой поддержка подразделений отпускников российской армии с купленными в военторгах танками, БТРами, установками "Град", "Ураган", "Торнадо", ЗРК "Бук".

Фундаментальной политической слабостью движения "доведенных до отчаяния коренных жителей Новороссии", отличавшей его от любого другого сепаратистского проекта в мире, было отсутствие в нем органики, его неспособность внятно артикулировать ни причин своего "отчаяния", ни целей своего "протеста".

За них это пытались делать военные преступники с российского телевидения (эрнсты, добродеевы, киселевы, соловьевы). Они посылали на убой и на убийства молодых людей, вербуемых военкоматами на автопомойках огромной России, чтобы те остановили наконец жидобандеровцев, систематически распинающих на досках объявлений трехлетних русских мальчиков.

Новости Путін блефував на переговорах із Зеленським

И только генерал-майор философских войск ФСБ Бородай-Новороссийский впервые артикулировал наконец логично и последовательно философию путинской авантюры, диалектически вывернув наизнанку тему сепаратизма:

"Границы Русского Мира значительно шире границ Российской Федерации. Я выполняю историческую миссию во имя русской нации, суперэтноса, скрепленного православным христианством. Так же как на Кавказе, я борюсь на Украине против сепаратистов, на этот раз не чеченских, а украинских.

Потому что есть Россия, великая Россия, Российская империя. И теперь украинские сепаратисты, которые находятся в Киеве, борются против Российской империи".

Умри, Бородай, лучше не скажешь! Программа построения Всемирного Русского Рейха сформулирована с запредельной откровенностью. Только не приходило ли бородаям и путиным в голову, что в подобной системе геополитических координат — они сами сепаратисты, коварно изменившие Великой империи Чингисхана и династии Юань? Oб этом давно уже основательно задумываются вежливые желтые люди в Пекине.

Так или иначе, на полномасштабную войну против киевских и львовских сепаратистов Путин в отличие от Бородая не решился, однако и от выстраданных планов подчинения себе всей Украины категорически не желал отказываться.

Он, как добрый молодец, оборотился в горячего сторонника "территориальной целостности" Украины. В интерпретации Кремля минские соглашения — это проект расползания созданной оккупантами раковой опухоли ОРДЛО на территорию всей Украины. Двухтактная спецоперация уничтожения веками ненавистного Москве украинского государства. Сначала захват части его территории, затем неограниченное расширение зоны оккупации под иезуитским предлогом "восстановления территориальной целостности Украины".

Путин стремится втолкнуть полностью контролируемую им раковую опухоль ОРДЛО с пыточными подвалами и двумя армейскими корпусами в политическое тело Украины. Символично, что за несколько месяцев до живительного Чейна — Стокса товарищ Сталин точно так же пытался соблазнить ФРГ объединением с ГДР при сохранении в последней СЕПГ, Штази и Советской армии. ФРГ действительно объединилась с ГДР, но несколько позже и на других условиях. Так же и Украина вернет себе и Крым и Донбасс после исторически неизбежного Чейна — Стокса путинской недоимперии.

До недавнего времени Украина уверенно парировала замысел Кремля собственной трактовкой минских соглашений — не может быть и речи о переходе к политической повестке дня без выполнения РФ базовых требований минских соглашений: прекращение огня, вывод российских военнослужащих и вооружений из зоны конфликта и передача Украине контроля над её границей. И эта украинская позиция пользовалась поддержкой международного сообщества. Кремлевская аргументация "ихтамнет" категорически не принималась.

Российская агрессия резко осуждалась ведущими странами Запада. Против РФ действовали достаточно серьёзные политические и экономические санкции. Украина постоянно выигрывала процессы против РФ в международном морском трибунале, Гаагском трибунале, арбитражных судах. Никому и в голову не приходило шпынять Украину как нерадивого школьника какими-то невыполненными домашними заданиями, ставить в угол, заставлять её жалко оправдываться и покорно докладывать об исполнении очередных российских хотелок.

Всем было ясно, что Путин никогда не уйдет c Донбасса, а украинское руководство никогда не разрушит собственное государство ради фальшивого "восстановления территориальной целостности" и, следовательно, минские соглашения де-факто мертвы.

Оставалось только выполнить первое и единственное реалистическое положение этих соглашений (прекращение огня на линии разделения сторон) и зафиксировать появление на постсоветском пространстве еще одного замороженного конфликта.

Надежды на воскрешение минского проекта пробудились в Кремле с приходом в Киеве новой власти. Грандиозная ложь команды Зеленского, нанесшая огромный вред Украине, — это её пропагандисткий мем "партия войны", с которой она якобы боролась и продолжает бороться. Если в Украине 5 лет у власти была "партия войны" во главе с "кровавым барыгой" Порошенко, тогда правы кремлевские пропагандоны, утверждающие, что агрессором является не РФ, а Украина. Представляете, какое воздействие эта "идеологема" оказала на международное восприятие Украины и на уровень поддержки Западом её сопротивления российской агрессии! Макрон и Меркель мгновенно с облегчением сползли с позиции союзников украинского президента в нормандском формате на роль подручных Путина. Действительно, не могут же они быть более проукраинскими, чем само украинское руководство. Тем более что и немецкий, и французский бизнес уже давно развращены аппетитными сделками с путинской клептократией и требуют продолжения банкета.

Что касается подписания итогового документа парижского саммита, то Макрону и Меркель не пришлось уж слишком переусердствовать в выкручивании рук молодому президенту. Всю грязную работу за них уже сделал Господин продюсер Ермак, согласовавший капитулянтский текст 14 ноября в Москве со злейшим врагом Украины военным преступником Сурковым. А 12 июля те же фигуранты подписали протокол советников нормандской четвёрки, который впервые накладывал на Украину односторонние обязательства, поставив украинское государство в унизительную позу вечно виноватого "украинского эксперта" на российском телевидении.

Но премьера в Париже не могла быть настолько банальной. Театр требует драмы. Финальный монолог героя не читки требует с актера, а полной гибели всерьез. И герой его произнес, заслужив от взыскательных ценителей в далекой ночной заснеженной Москве восторженные возгласы: "Мерзавец!" Все, что Зеленский сказал на заключительной пресс-конференции, полностью противоречило тому, что он только что подписал. Он не признает выборы, проводимые оккупантом в оккупированном ОРДЛО. Он не позволит диктовать извне изменения в украинскую Конституцию. Да, и еще он требует возвращения Крыма.

Не правда ли, очень напоминает финальную сцену из набоковского "Приглашения на казнь", когда приговоренный просто уходит с эшафота, спокойно перешагивая через картонных палачей.

Надолго ли уходит? Далеко ли? И не понарошку ли?

Я не знаю ответов на эти вопросы. Но я знаю другое. Если уж Зеленский, не самый великий патриот своей страны (он как бы больше при Игоре Валерьевиче), да ещё и плотно окружённый откровенными предателями и агентами Кремля, счёл необходимым для себя любимого хеджировать персональные риски и огласить urbi et orbi ключевые позиции движения "Ні капітуляції", то это говорит многое о настроениях в стране.

И я просто не вижу механизмов, при помощи которых через четыре месяца Москва сможет заставить Украину присоединиться к ОРДЛО. Этого просто не может быть и не будет никогда. Несмотря на все усилия Героев России (закрытым указом) Ермака, Коломойского, Богдана, Шефира.

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