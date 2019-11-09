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9 ноября • обновлено в 11:33
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''Сюрприз, рассказывать нельзя'': окружение Зеленского тайно встречается с олигархами и бизнесменами

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Ближайшее окружение президента Украины Владимира Зеленского тайно встречается с крупными бизнесменами и олигархами. О целях визитов отвечать журналистам отказываются.

Как пишет журналист программы "Схемы" Михаил Ткач в своем Facebook, президент еще в мае этого года обещал встречи с предпринимателями проводить прозрачно.

"При моем президентстве отношения с предпринимателями будут прозрачными. Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей", - цитирует обещание Зеленского Ткач.

Правда, в недавнем расследовании журналист прямо ставит вопросы ближайшим соратникам президента, почему они тайно встречаются с крупным бизнесом. Так, Михаил Ткач выяснил, что первый помощник Зеленского Сергей Шефир проводил встречу с олигархом Игорем Коломойским. На уточняющий вопрос журналиста о целях визита Шефир ответил: "А это коммерческая тайна частного предприятия".

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Разговор с Сергеем Шефиром

Разговор с Сергеем Шефиром

Не менее уклончиво ответил актер "Квартала - 95" и друг главы государства Мика Фаталов на вопрос о ночной встречи в Кабинете министров с одним из киевских застройщиков: "Это уже второй момент. Сюрприз. Это рассказывать нельзя".

Разговор с Микой Фаталовым

Разговор с Микой Фаталовым

Наотрез отказался отвечать о целях визита в офис бизнесмена Валерия Хорошковского и замглавы Офиса президента Андрей Смирнов: "Я могу отказаться отвечать на ваш вопрос?".

Разговор с Андреем Смирновым

Разговор с Андреем Смирновым

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее авторы программы опубликовали новое расследование из цикла материалов об украинских олигархах. На видео засветился и президент Украины Владимир Зеленский, который недавно оскандалился пренебрежительным отношением к журналисту-расследователю "Схем" Михаилу Ткачу.

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Персоны
Владимир Зеленский Игорь Коломойский Сергей Шефир Мика Фаталов Андрей Смирнов Михаил Ткач
Место
Украина
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