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Святослав Пискун: задайте экс-генпрокурору откровенный вопрос

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Гостем программы "Острый вопрос" на ObozTV станет Святослав Пискун, Генеральный прокурор Украины (2002-2003 гг, 2004-2005 гг, 2007 г).

Во время шоу-допроса, ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Святослав Пискун: задайте экс-генпрокурору откровенный вопрос

Отныне героями передачи будут известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Пискуном сегодня в 17:30.

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Чан Джеки
Чан Джеки
когда рассея и жиды оставят украину .
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Филатова Елена
Филатова Елена
Мoя блaгодарнoсть вcем тем, ктo показал мнe прекрaсный caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁53bl62 Прocто пpойдя oпpoc полyчила почти пoлугодовyю зaрплaтy)) Пользуйтecь, пока ecть возможноcть=)
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