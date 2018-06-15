МоваЯзык
Регистрация
БлогиМир

"Своя логика": Климкин оправдал Трампа за "российский Крым"

2.7тЧитать новость на украинском

Президент США Дональд Трамп не говорил о принадлежности Крыма России, поскольку там живут русскоговорящие, как об этом накануне сообщили СМИ, а эти слова были вырваны из контекста.

Об этом в комментарии LB.ua заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По словам главы МИД, у Трампа "есть свой лексикон, своя логика".

Новости
"Техас - мексиканский": дипломат объяснил "бред" Трампа о российском Крыме

"Я очень хорошо помню, что Трамп говорил во время встреч. Да, у него есть свой лексикон, своя логика, но он никогда не говорил, что Крым - российский. И насколько мне известно, он не говорил этого и на последних переговорах с французским президентом, и с канцлером Германии - там как раз обсуждался вопрос Крыма, политических заключенных и Донбасс", - сказал Климкин.

При этом он отметил, что во время встреч Трамп действительно спрашивал, говорят ли люди в Крыму на русском языке, "и мы очень детально объяснили, как это осуществляется".

Новости
Трамп вылил елей на сердце Путина

"Я спрашивал у наших иностранных партнеров. Многие фразы подаются вырванными из контекста. К ним надо относиться спокойно и не раскручивать два-три слова, сказанные во время ужина", - сказал министр.

Он также напомнил, что Трамп "много чего говорил".

Напомним, ранее спикер МИД Марьяна Беца заявила, что Украина не будет реагировать на слова Трампа.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Персоны
Павел КлимкинДональд Трамп
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
7
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги