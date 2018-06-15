"Своя логика": Климкин оправдал Трампа за "российский Крым"

Президент США Дональд Трамп не говорил о принадлежности Крыма России, поскольку там живут русскоговорящие, как об этом накануне сообщили СМИ, а эти слова были вырваны из контекста.
Об этом в комментарии LB.ua заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
По словам главы МИД, у Трампа "есть свой лексикон, своя логика".
"Я очень хорошо помню, что Трамп говорил во время встреч. Да, у него есть свой лексикон, своя логика, но он никогда не говорил, что Крым - российский. И насколько мне известно, он не говорил этого и на последних переговорах с французским президентом, и с канцлером Германии - там как раз обсуждался вопрос Крыма, политических заключенных и Донбасс", - сказал Климкин.
При этом он отметил, что во время встреч Трамп действительно спрашивал, говорят ли люди в Крыму на русском языке, "и мы очень детально объяснили, как это осуществляется".
"Я спрашивал у наших иностранных партнеров. Многие фразы подаются вырванными из контекста. К ним надо относиться спокойно и не раскручивать два-три слова, сказанные во время ужина", - сказал министр.
Он также напомнил, что Трамп "много чего говорил".
Напомним, ранее спикер МИД Марьяна Беца заявила, что Украина не будет реагировать на слова Трампа.
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