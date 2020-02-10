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10 февраля • обновлено в 07:35
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"Сволочь!" Топ-пропагандист Путина публично оскорбил главу Львова

4.4т
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Известный российский пропагандист Владимир Соловьев в прямом эфире своего шоу на канале "Россия 1" оскорбил главу Львова Андрея Садового, назвав его "сволочью".

Слова прозвучали из-за отказа Садового передать прах разведчика Николая Кузнецова в Россию. Видео было опубликовано на канале "Вечер с Владимиром Соловьевым".

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"А эта сволочь считает себя христианином?" – оскорбил Садового Соловьев.

При этом сам пропагандист считает, что позиция мэра Львова оскорбляет память о победе в Великой Отечественной войне.

Владимир Соловьев оскорбил Садового

Владимир Соловьев оскорбил Садового

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Садовый заявил, что пока в плену России находятся граждане Украины, то рассматривать вопрос возврата останков агента НКВД невозможно.

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Автор
Анатолий Запорожский
Персоны
Андрей Садовый Владимир Соловьев
Место
Украина
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Садовый заявил, что пока в плену России находятся граждане Украины, то рассматривать вопрос возврата останков агента НКВД невозможно. .. Пленных тоже останками вернуть?
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Назвал вещи саоими именами . Садовой - тварь
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну представьте Гитлер просит Сталина отдать ему кости ссовца,что бы ему ответил Сталин?тут тоже самое фашисты оккупанты иитрррористы просят отдать им кости карателя ну и что садовой должен был ответить?я бы эти кости высыпал бы в выгребную яму причем показательно !
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