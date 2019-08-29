Супрун написала заявление об увольнении

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в четверг, 29 августа, написала заявление об увольнении на имя новоизбранного премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Вместе с Супрун заявления об отставке написали ее заместители Павел Ковтонюк и Александр Линчевский.

"Ждем на ближайшее заседание правительства, где они будут рассмотрены. А до того, как всегда, продолжаем выполнять свои обязанности", – написала она.

Ульяна Супрун facebook.com/ulanasuprun

"Депутаты Верховной Рады IX созыва приняли присяги и уволили членов правительства. В демократических и цивилизованных странах власть передается спокойно, без эмоций и саботажа. Это одно из крупнейших достижений зрелых сообществ и обществ", – добавила и.о. министра.

Как писал OBOZREVATEL, 29 августа депутаты Верховной Рады Украины IX созыва избрали спикером парламента главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.

Во время первого заседания Рада создала пять парламентских фракций и депутатскую группу.

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