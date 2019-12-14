Судьбоносного прорыва не случилось: у Путина подвели итог встречи с Зеленским

В Москве подвели итоги встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на саммите в "нормандском формате".

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что на встрече не случилось "судьбоносного прорыва". Об этом он сказал в эфире Первого канала, передает "РИА Новости".

"Возобновился ли нормандский формат после изрядного перерыва - да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв - нет", – сказал Песков.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что у Зеленского сделали первое заявление о встрече с Путиным в "нормандском формате".

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