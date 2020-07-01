Суд перенес избрание меры пресечения Порошенко

Печерский районный суд Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко на 8 июля.

Такое решение было принято в среду, 1 июля. Трансляцию судебного заседания вело "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Заседание назначено на среду, 8 июля. Начало в 11:00.

Также сегодня под зданием Государственного бюро расследований в Киеве состоялась акция против политических репрессий в Украине и в поддержку Порошенко.

Напомним, что Порошенко подозревают в деле о якобы незаконном назначении первого заместителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Отметим, что 18 июня Печерский районный суд Киева постановил отложить заседание по избранию Порошенко меры пресечения. В тот день под зданием суда в это время прошла масштабная акция в поддержку пятого президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат Порошенко Игорь Головань сказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова "задним числом" оформила постановление, которым вроде бы поручила другому прокурору вручить подозрение пятом президенту.