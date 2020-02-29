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29 февраля • обновлено в 10:20
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Стефанчук назвал условие отставки всего Кабмина Гончарука

3.4т
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В Кабинете министров Украины идет речь только о "точечных изменениях", а не отставке всего правительства во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Об этом заявил первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире радио "Новое время". По его словам, сейчас в Раде намерены только усилить социальное и экономическое направления в Кабинете министров новыми кадрами.

Отвечая на вопрос о неудовлетворенности работой правительства, которую он высказал как член парламента, Стефанчук отметил, что существует только одно условие отставки всего Кабмина Гончарука.

Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук

espreso.tv

"У правительства есть годовой иммунитет. Поэтому только в случае, но я фантазирую, если правительство напишет заявление об отказе, тогда только может быть рассмотрено", – сказал Стефанчук.

Политик отметил, что мысли о том, что парламент заблокирован на месяцы, не соответствует действительности.

Как писал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Украины Алексей Гончарук якобы во второй раз написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому.

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Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Алексей Гончарук Руслан Стефанчук
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Кабинет министров Украины
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