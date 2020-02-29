Стефанчук назвал условие отставки всего Кабмина Гончарука

В Кабинете министров Украины идет речь только о "точечных изменениях", а не отставке всего правительства во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Об этом заявил первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире радио "Новое время". По его словам, сейчас в Раде намерены только усилить социальное и экономическое направления в Кабинете министров новыми кадрами.

Отвечая на вопрос о неудовлетворенности работой правительства, которую он высказал как член парламента, Стефанчук отметил, что существует только одно условие отставки всего Кабмина Гончарука.

Руслан Стефанчук espreso.tv

"У правительства есть годовой иммунитет. Поэтому только в случае, но я фантазирую, если правительство напишет заявление об отказе, тогда только может быть рассмотрено", – сказал Стефанчук.

Политик отметил, что мысли о том, что парламент заблокирован на месяцы, не соответствует действительности.

Как писал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Украины Алексей Гончарук якобы во второй раз написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому.

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