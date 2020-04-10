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10 апреля • обновлено в 17:14
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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
Политический обозреватель Все статьи автора

Стало известно, разблокируют ли "ВКонтакте" и "Одноклассники" в Украине

51.1т
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Запрет на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники" продлят после 15 мая. Такое распоряжение уже есть в Офисе президента.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал заместитель главы комитета цифровой трансформации, нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко. По его словам, осведомленные источники подтвердили ему, что соцсети по указу главы государства после 15 мая никто разблокировать не будет.

"Некоторые народные депутаты, зная об этой информации, сработали на опережение своими обращениями. Когда решение будет официально принято, они станут пиариться и говорить, что все сделано благодаря их работе", – подчеркнул народный депутат.

Федиенко также добавил, что сам он выступает за введение экономических санкций против компаний с российским капиталом, но не выборочно. "Я всегда буду против любой технической блокировки на сетях операторов. С населением нужно работать информационно, создавая свои каналы донесения информации", – подытожил нардеп.

Стало известно, разблокируют ли "ВКонтакте" и "Одноклассники" в Украине

Отметим, в парламенте народные депутаты выступили за продление моратория на российские социальные сети и другие сайты. Официального решения СНБО пока нет.

Народный депутат фракции "Голос" Роман Лозинский требует продлить действие указов о блокировании доступа в Украине к российским соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также пропагандистских сайтов, который могут восстановить уже через месяц. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Facebook.

Нардеп также подал депутатский запрос в СБУ, президенту, Кабмин и СНБО. Также в комментарии к публикации его поддержали несколько нардепов от правящей "Слуги народа" Игорь Васылив, Марина Мезенцева и другие.

В СБУ уже заявили, что предлагают продлить запрет на работу российских соцсетей еще на 3 года. Киберспециалисты проанализировали, что за период действия санкций украинских пользователей в этих соцсетях стало меньше в 3 раза. И это значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб.

С начала введения санкций следователи Службы зарегистрировали почти 100 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в этих соцсетях.

Также специалисты из СБУ отмечают всплеск активности агитаторов, троле- и ботоферм в российских соцсетях. Это связано с карантинными мероприятиями в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, приближением Пасхи и майских праздников. По оценкам киберспециалистов, примерно 70% деструктивных материалов об Украине продвигаются именно из информационного пространства РФ, в том числе из указанных соцсетей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине предложили обложить налогом все социальные сети и популярные сайты. К таким могут попасть Google, YouTube, Facebook, Apple и некоторые другие.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Персона
Александр Федиенко
Место
Украина
Теги
Одноклассники вконтакте соцсети
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Я ими не пользуюсь и другим не советую
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
ДА ЗАБЛОКИРУЙТЕ УЖЕ НОРМАЛЬНО! А ТО ДО СИХ ПОР XOXЛОПОВ ПОЛНО И В ОК И В ВК!! ОТ НИХ ВОНЯЕТ!!!
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Худоба Николай
Худоба Николай
Торговать (конфеты, кино, анекдоты и...) с Россией можно!!! А вот балакать нельзя и трепаться нельзя. Что-то у нас с головой не то.
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