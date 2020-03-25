Стадион так стадион? Нардепы хотят провести заседание вне стен Верховной Рады

Народные депутаты из-за пандемии коронавируса рассматривают вариант проведения заседания не в Верховной Раде, а на открытой площадке, как вариант – на стадионе.

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает hromadske.

"Действительно, мы рассматривали такой вариант "Б" – провести сессию, очевидно уже не эту сессию, которая будет в субботу, но возможно позже, или на какой-то площадке на свежем воздухе, это может быть стадион или большой концертный зал. Мы думали о таком варианте, но окончательного решения нет.

Чтобы провести заседание в другом зале или на улице, надо собраться хотя бы один раз и за это проголосовать. Что касается видеосвязи и видео голосований, то это еще сложнее, потому что здесь есть разъяснение Конституционного суда, что это должно быть физическое собрание депутатов", – рассказала Кравчук.

Напомним, 19 апреля 2019 года на стадионе "Олимпийский" в Киеве уже прошло одно историческое событие в украинской политике – дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

В Раде хотят провести заседание на стадионе, иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада неделю не может выйти из карантина. Это связано не только с инфицированными COVID-19 депутатами, а и с проблемами внутри "Слуги народа" из-за условий МВФ.

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