США и РФ обсудят войну в Украине: названа дата переговоров

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД РФ Сергей Лавров встретятся после "нормандского саммита".
Как передает The Washington Post, переговоры планируются в Вашингтоне 10 декабря. Стороны намерены обсудить войну на Донбассе.
Помимо Украины Лавров и Помпео рассмотрят и другие "вопросы, которые вызывают разногласия между странами": Сирию, Венесуэлу и контроль над вооружениями.
По итогам встречи дипломаты проведут пресс-конференцию.
Помпео и Лавров
ТАСС
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было озвучено расписание президента Украины Владимира Зеленского на "нормандском саммите".
Глава России Владимир Путин подтвердил, что планирует провести 9 декабря в Париже отдельную встречу с Зеленским.
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