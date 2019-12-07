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7 декабря • обновлено в 12:50
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США и РФ обсудят войну в Украине: названа дата переговоров

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Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД РФ Сергей Лавров встретятся после "нормандского саммита".

Как передает The Washington Post, переговоры планируются в Вашингтоне 10 декабря. Стороны намерены обсудить войну на Донбассе.

Помимо Украины Лавров и Помпео рассмотрят и другие "вопросы, которые вызывают разногласия между странами": Сирию, Венесуэлу и контроль над вооружениями.

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По итогам встречи дипломаты проведут пресс-конференцию.

Помпео и Лавров

Помпео и Лавров

ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было озвучено расписание президента Украины Владимира Зеленского на "нормандском саммите".

Глава России Владимир Путин подтвердил, что планирует провести 9 декабря в Париже отдельную встречу с Зеленским.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Сергей Лавров Майк Помпео
Место
США Вашингтон
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