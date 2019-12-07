США и РФ обсудят войну в Украине: названа дата переговоров

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД РФ Сергей Лавров встретятся после "нормандского саммита".

Как передает The Washington Post, переговоры планируются в Вашингтоне 10 декабря. Стороны намерены обсудить войну на Донбассе.

Помимо Украины Лавров и Помпео рассмотрят и другие "вопросы, которые вызывают разногласия между странами": Сирию, Венесуэлу и контроль над вооружениями.

По итогам встречи дипломаты проведут пресс-конференцию.

Помпео и Лавров ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было озвучено расписание президента Украины Владимира Зеленского на "нормандском саммите".

Глава России Владимир Путин подтвердил, что планирует провести 9 декабря в Париже отдельную встречу с Зеленским.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!