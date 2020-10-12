Спикер Путина: проблемы Крыма не существует, а с Донбассом РФ будет помогать

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что "проблемы Крыма" якобы не существует.

Также спикер Кремля заявил, что россияне якобы готовы помогать в решении "проблемы Донбасса", передает "Интерфакс".

"Главное – урегулировать проблему Донбасса, проблемы Крыма не существует, и она не может существовать в рамках отношений России с какими-то странами", – заявил Песков.

По его словам, "Россия прикладывала и будет прикладывать возможности для того, чтобы помочь Украине решить проблему юго-востока".

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский верит, что сможет заключить мирное соглашение с главой России Владимиром Путиным, которое вернет все оккупированные территории, включая Крым.