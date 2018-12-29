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''Спасите Украину!'' Рассекречены письма ГРУшников к Конгрессу США

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Главное управление Генштаба России пыталось изменить отношение Конгресса США к конфликту между Россией и Украиной.

Издание The Washington Post нашло письма, которые ГРУшники в 2015 году рассылали американским сенаторам от "патриотов Украины". Спецслужбы писали на "ломаном английском" и просили "спасти Украину", чье "прозападное правительство ведет борьбу с пророссийскими сепаратистами".

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Письма содержали информацию о поборах в ВСУ, а также о продаже оружия офицерами террористам "Л/ДНР". Авторы писем просили послать "опытных специалистов США и НАТО" на замену украинским командирам.

"Мы надеемся, что вам удастся повлиять на Белый дом, Пентагон и Госдепартамент и добиться договоренности о направлении западных офицеров в Украину для непосредственного контроля над нашими Вооруженными силами", — говорилось в письмах.

Данный факт считают первой попыткой ГРУ повлиять на политиков США. За ней стоял отдел психологических операций спецслужбы или войсковая часть № 54 777 — 72-й центр специальной службы.

The Washington Post

The Washington Post

The Washington Post

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что один из предателей Украины, который является руководителем агентурной сети боевых групп ГРУ России, был капитаном первого ранга ВСУ в запасе.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
США
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Где ссылка на первоисточник?В приведенном куске англоязычного текста(допустим, это из реальной статьи WP) нет ни слова про ГРУ и какой-то там 72-й центр.Верить "Обозу" на слово будет только идиот или украинец
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Семенов Александр
Семенов Александр
Что ?!!! ... Похоже какие то американские СМИ нарыли переписки украинских политиков с конгресссом США , И сейчас эти самые политики ,. в срочном порядке хотят отмыться . представив свою переписку. как "операцию" несуществующего ГРУ
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Вот придурки! А если бы США действительно отправили своих офицеров? Я вспоминаю случай, когда наш полицейский застрелил в машине кого то потому, что была угроза его жизни. Полицейского отстранили. Я как раз поехал в США и так сталось, что этот эпизод там обсуждали. Так местные полицейские сказали, что если бы это произошло в США, то от машины осталось бы решето и никто бы не выжил в этой машине. У них другое отношение к преступлениям. Офицер США обязан обеспечить наименьшие потери своих солдат, а для этого нужно техническими средствами уничтожить больше солдат врага. Думаю линия разграничения уже проходила бы где то под Воронижем!
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Кульшин Владимир, ГЫ-ГЫ-ГЫ, вечная мечта укроскота чтоб за них кто то что то сделал. Энурезник, ну и с кем бы они дошли до Воронежа, с такими трусливыми шалавами как ты, которые способны только визжать на обосранном от страха диване?
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