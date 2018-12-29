''Спасите Украину!'' Рассекречены письма ГРУшников к Конгрессу США

Главное управление Генштаба России пыталось изменить отношение Конгресса США к конфликту между Россией и Украиной.

Издание The Washington Post нашло письма, которые ГРУшники в 2015 году рассылали американским сенаторам от "патриотов Украины". Спецслужбы писали на "ломаном английском" и просили "спасти Украину", чье "прозападное правительство ведет борьбу с пророссийскими сепаратистами".

Письма содержали информацию о поборах в ВСУ, а также о продаже оружия офицерами террористам "Л/ДНР". Авторы писем просили послать "опытных специалистов США и НАТО" на замену украинским командирам.

"Мы надеемся, что вам удастся повлиять на Белый дом, Пентагон и Госдепартамент и добиться договоренности о направлении западных офицеров в Украину для непосредственного контроля над нашими Вооруженными силами", — говорилось в письмах.

Данный факт считают первой попыткой ГРУ повлиять на политиков США. За ней стоял отдел психологических операций спецслужбы или войсковая часть № 54 777 — 72-й центр специальной службы.

The Washington Post The Washington Post

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что один из предателей Украины, который является руководителем агентурной сети боевых групп ГРУ России, был капитаном первого ранга ВСУ в запасе.