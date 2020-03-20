Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко объяснился за свой пост о необходимости введения в стране чрезвычайного положения с жесткими ограничительными мерами.

На своей странице в Faceboоk он отметил, что это было исключительно его личное мнение, которое не отражает позиции официальных органов власти.

" Что же вас возмутило, моих уважаемых и других оппонентов? Форма? Не понравилось, что назвал текст прогнозом? Не сказал сразу, что это коварный план и манифест по узурпации власти? Заставил вас самих раскрывать заговор? Но я честно написал уже в первом предложении, что это – м ой личный прогноз. Это мое видение и вероятный перечень эффективных действий органов власти, местного самоуправления и социального поведения граждан. Вам показалось, что это инсайдерский намек на официальную позицию какого-то государственного органа? Что ж, имеете право фантазировать ", – написал Варченко.

Пандемия коронавируса "Главком"

Он добавил, что все 25 элементов из ранее предложенного им списка были взяты из опыта других стран: Германии, Франции, Израиля, Испании, Италии, США, Китая.

"Мир говорит о социальной мобилизации, ищет эффективные меры социального поведения. Вам легче о диктатуре. Надеюсь, что с таким же рвением вы сможете предложить свои социальные рецепты преодоления угрозы коронавируса. Между тем, количество умерших в Италии уже превысило количество умерших в Китае. Сегодня потерянное время – уже не деньги. Сегодня время – это жизнь. Берегите друг друга! " – обратился к своим критикам советник главы МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 марта Варченко предположил, что чрезвычайное положение из-за коронавируса в Украине могут ввести уже в ближайшие дни. Среди ограничительных мер он предложил комендантский час, штрафы за выход из дома, запрет выводить детей на улицу и рассчитываться наличкой и прочее.

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