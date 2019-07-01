ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир

/Новости политики

"Со всех сторон лезут демоны": Парубий сделал жесткое заявление о реванше Кремля в Украине

942Читать материал на украинском

Второй номер партии "ЕС" Андрей Парубий предупредил украинцев о реванше пророссийских сил в Украине.

В эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник, 1 июля, спикер Верховной Рады перечислил некоторые факты, которые свидетельствуют, по его мнению, о соответствующей угрозе.

"Решение суда о проспект Бандеры и улицу Шухевича в Киеве. Баллотирования Клюева и решение суда о том, что Клюев, который провел с террористами эти годы, оказывается проживал в Украине... Вспомните решение о возвращении звания профессора Портнову. Спасибо студентам, поднялись и заставили отменить этот указ", - сказал Парубий.

Новости
"Он – слуга народа, а я – старое лицо?" Парубий потроллил Зеленского за кортежи

"Мы уже иные после Майдана. После 2014 года люди смогут защищать свои интересы. Посмотрите, со всех сторон лезут демоны из прошлого, которые хотят украсть наше будущее", - добавил он.

Андрей Парубий

Андрей Парубий

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "ЕС" Петр Порошенко заявил, что главными оппонентами "Европейской солидарности" на досрочных выборах в Верховную Раду являются политические партии Бойко-Медведчука и Мураева-Вилкула.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Андрей Парубий
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
3
Интересно
7
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel