"Со всех сторон лезут демоны": Парубий сделал жесткое заявление о реванше Кремля в Украине

Второй номер партии "ЕС" Андрей Парубий предупредил украинцев о реванше пророссийских сил в Украине.

В эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник, 1 июля, спикер Верховной Рады перечислил некоторые факты, которые свидетельствуют, по его мнению, о соответствующей угрозе.

"Решение суда о проспект Бандеры и улицу Шухевича в Киеве. Баллотирования Клюева и решение суда о том, что Клюев, который провел с террористами эти годы, оказывается проживал в Украине... Вспомните решение о возвращении звания профессора Портнову. Спасибо студентам, поднялись и заставили отменить этот указ", - сказал Парубий.

"Мы уже иные после Майдана. После 2014 года люди смогут защищать свои интересы. Посмотрите, со всех сторон лезут демоны из прошлого, которые хотят украсть наше будущее", - добавил он.

Андрей Парубий obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "ЕС" Петр Порошенко заявил, что главными оппонентами "Европейской солидарности" на досрочных выборах в Верховную Раду являются политические партии Бойко-Медведчука и Мураева-Вилкула.

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