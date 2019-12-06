Сначала переговоры с Путиным: озвучено расписание Зеленского на "нормандском саммите"

Перед официальным началом "нормандского саммита" канцлер Германии Ангела Меркель проведет встречу с главой России Владимиром Путиным, а потом с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России на "нормандском саммите" начнется в 16:00 (17 по Киеву), однако за два часа до этого Меркель встретится с Путиным, сообщили в Бундестаге.

"С 15:00 запланированы двусторонние переговоры. Канцлер встретится здесь сначала с президентом Путиным, а затем с президентом Зеленским (15:30). Затем следует совместная рабочая сессия в нормандском формате... В результате встречи на высшем уровне федеральное правительство надеется придать новый импульс мирному процессу и понять дальнейшие шаги", – отмечено в сообщении.

После встреч глав стран в 19:00 состоится общая пресс-конференция, сообщила представительница правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает "Укринформ".

Она добавила, что в Германии надеются, что итогом саммита станет "новый импульс в мирном процессе и согласования новых шагов".

Путин и Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин планирует провести 9 декабря в Париже отдельную встречу с лидером Украины Владимиром Зеленским.

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