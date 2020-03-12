Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо назвав війну, розв'язану Росією на Донбасі, внутрішнім конфліктом України. Чи є така заява чиновника загрозою для національної безпеки країни?

Небезпекою для країни є не стільки заяви Сивохо, як сам Сивохо. До речі, сьогодні він запрошує людей на презентацію національної платформи примирення і єдності. Таким чином Сивохо порушує карантин, запроваджений по всій країні, не думаючи про те, що під час цієї презентації багато людей можуть заразитися коронавірусом Covid-19.

Щодо самої заяви, то вона повністю ретранслює російський наратив і дуже безграмотна. У нас немає внутрішнього конфлікту – у нас є війна з російським агресором.

Сивохо не розуміє цього - чи то через те, що все життя він займався розважанням багатіїв на корпоративах, чи то через те, що в нього просто вузький кругозір і це його свідома позиція. Можливо, він просто не має інших джерел отримання інформації, окрім якихось жовтих помийок з Російської Федерації.

Сергій Сивохо, колаж

Що можна сказати Сивохо? Навіть якщо б в нас був внутрішній конфлікт, це не є перешкодою для прийняття України в НАТО в разі такої можливості. Навіть з окупованими територіями Україна може вступати в НАТО. Такі прецеденти вже були. Ми бачимо ситуацію на Кіпрі, ми знаємо ситуацію в Туреччині.

Цю байку про неможливість України вступити в НАТО через наявність окупованих територій і війни, яку веде Російська Федерація, розповсюджує сама Російська Федерація. Відповідно, Сивохо внаслідок безграмотності і вузького кругозору просто переказує російський фейк або свідомо робить це як агент, якого завербували за ознакою лояльності, який сам бажав бути завербованим.

Звичайно, заява цього несмішного коміка, що саме по собі вже трагічно, неприємна, але вона не несе жодної небезпеки. Тому що не Сивохо визначає українську зовнішню політику. Є дорослі тьоті й дяді, які все життя присвятили питанням геополітики, безпеки, співробітництва України і НАТО.

Сивохо має більше піклуватися про те, щоб сьогодні на його заході були роздані медичні маски. Я впевнений, що їх не буде.

В цей час, коли весь світ охопила пандемія коронавірусу Covid-19, піклуватися про особисту гігієну, особливо в контактах з Сивохо і з серйозним реагуванням на будь-які його заяви. Тому що окрім звичайної медичної гігієни є ще й гігієна інформаційна. Її теж треба дотримуватися, щоб в разі чого не підчепити якийсь вірус.

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