Напередодні попри протести та мітинги по всій Україні, попри блокування трибун і погроз опозиціонерів, депутати підтримали у першому читанні проект закону №2178-10 від фракції "Слуга народу" щодо продажу сільськогосподарської землі. За відповідне рішення проголосували 240 народних обранців. В народу не спитали, чи підтримує він цей проект. Як завжди – людей не почули і все ж прийняли проект закону. Переважна більшість тих, хто підтримав закон 227 "Слуг народу" (що й не дивно) та 13 позафракційних депутатів.

Спробуємо розібратися, що очікує на земельний ринок України.

На початку варто нагадати, що відповідно до статті 121 Земельного кодексу України, держава може передати громадянину не більше двох гектарів для ведення особистого селянського господарства, для ведення садівництва – не більше 0,12 га. На будівництво житлового будинку в місті і селах виділяють різні площі землі, в селі можна отримати не більше 0,25 га, в селищах – не більше 0,15 га, а в місті – 0,1 га. Для дачного будівництва в законі передбачено не більше 0,1 га і для гаража – не більше 0,01 га. Безкоштовно приватизувати можна кожен із видів ділянок тільки один раз, незалежно від того, чи є земля у членів сім'ї. Отже, з досягненням 18-ти років кожен українець може безкоштовно отримати п'ять ділянок землі. В цілому можна безкоштовно приватизувати 2,28 га.

Для того, аби отримати свою землю, в теорії варто звернутися до місцевої влади та надати: графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки; у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб, - погодження землекористувача; в разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства, - документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі; копію паспорта та ідентифікаційного номера. Однак на практиці самоврядці кажуть – землі немає. І якщо у селі ще є шанс (хоч і доволі низький) знайти вільну ділянку та приватизувати її, то в містах все вже давно "роздерибанили".

Що пропонується новим законом? Визначити особливості правового регулювання обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення на основі ринкових механізмів переходу прав на земельні ділянки. Зокрема, наступного року, а саме з 1 жовтня, скасовується заборона на відчуження земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності. Тобто, скасовується дія Мораторію на купівлю та продаж української землі. До слова, українці проти припинення дії зазначеного документу. Останні дослідження, які проводились соціологічною службою Центру Разумкова, свідчать про те, що більшість громадян України вважають, що питання запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення потрібно виносити на всенародний референдум. Такої думки дотримуються 67,7% респондентів. Якби подібний референдум відбувся, то абсолютна більшість проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення (63,4% усіх опитаних або 68,3% тих, хто взяв би участь у референдумі). Однак, як завжди, Слуги народу не чують сам народ.

За новим законом придбати ділянки зможуть громадяни України, територіальні громади, держава та юридичні особи. Крім того, обзавестись "земелькою" зможуть і іноземці. Ба більше – навіть ті особи, хто немає громадянства. Однак, лише за умови прийняття спадщини. До речі, у Земельному кодексі є стаття 81, яка чітко визначає, що єдиною підставою отримання у власність іноземним громадянином земельної ділянки сільгосппризначення є прийняття спадщини. Новий закон передбачає, що у такому випадку іноземці зобов’язані провести відчуження земельної ділянки. Втім, до 1 січня 2024 року розкупити українську землю можуть і іноземці. Земельний закон встановлює правило, згідно з яким впродовж чотирьох років "не допускається набуття права власності на землю юрособам, бенефіціарним власником (контролером) яких є іноземці, особи без громадянства, іноземні держави та юрособи, які створені за законодавством, відмінним від українського". Вимоги не розповсюджуються на випадки набуття у власність землі орендарями, які є сільгосптоваровиробниками. Що це означає? Якщо іноземці обробляють чи орендують українську землю більше трьох років – вони матимуть право стати її власниками. Зокрема, якщо з моменту державної реєстрації юридичної особи-набувача права власності пройшло щонайменше 3 роки.

Більш того, новий закон обіцяє стати на бік орендаря, якому забезпечуватимуть переважне право на купівлю землі. Тобто тепер орендарі, які доглядають та обробляють орендовану землю, матимуть можливість її викупити. Що, ймовірно, і не так погано – адже тепер орендарі не будуть жити за принципом "після нас хоч потоп" і, можливо, будуть більш по-хазяйськи ставитися до землі. Однак з іншого боку, іноземний підприємець, який працює на українській землі, може заявити про своє право на цю ділянку, і, відповідно, закон буде на його боці. А українці і надалі не матимуть можливості реалізувати своє законодавче право на безкоштовну ділянку. Навіть більше - розпродадуть те, що мають і можуть залишитися "з носом" .

Хоча можновладці і обіцяють додати норму про референдум перед продажем іноземцям, певно, мало хто вже їм вірить - адже раніше закон про "земельні питання" теж обіцяли винести на референдум.

Також нардепи обмежили сукупну площу землі, яка може перебувати у власності громадянина чи юросіб. Зокрема - не більше 35% сільгоспземель ОТГ, 15% земель області та 0, 5% аграрних земель України. Крім того, мінімальна стартова ціна продажу землі державної та комунальної власності на земельних торгах на рівні не нижче нормативної грошової оцінки. В уряді кажуть, що орієнтовно ціна гектара буде коливатися від близько $2 тис. Однак, якщо реформа буде успішною, ціни зростатимуть. Не лише на купівлю, а і на оренду.

Законопроектом пропонується доповнити Закон України "Про санкції" новим видом санкцій "заборона на набуття у власність земельних ділянок". Під санкції можуть підпадати іноземні держави, невизначене коло осіб певної діяльності (секторальні санкції) та окремі юридичні і фізичні особи. Такі санкції вводяться рішенням Президента України за поданням Ради національної безпеки та оборони України та затверджуються постановою Верховної Ради України.

У відповідності до ст. 102 закону України Про Регламент Верховної Ради України, попереду ще щонайменше два читання. Зокрема, у другому читанні передбачено постатейне обговорення, а в третьому – прийняття законопроекту, який потребує доопрацювання та узгодження, в цілому. Тому, оскільки наразі документ прийняли тільки в першому читанні, до другого все можуть переграти.

Втім, як показує досвід прийняття "потрібних" визначеному колу осіб законів, цілком ймовірно, що і цей "пропихнуть" у тому вигляді, який потрібен "обраним". Під маскою про захист інтересів українських фермерів. Під егідою виведення "з тіні" земельного ринку на "цивілізований рівень". Але більш схоже на те, що народним обранцям не цікаво зберегти українську землю. А більше хочеться "не впасти обличчям в бруд" перед МВФ, Світовим банком та іншими закордонними інстанціям… Після чого дійсно – "після нас – хоч потоп"… А чи залишиться після цього що топити?

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