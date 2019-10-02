Главная Новости
2 октября • обновлено в 16:56
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Право

Богдан Хмельницкий
Богдан Хмельницкий
Адвокат, координатор ОО "Стоп корупції" Все статьи автора

Міжнародне усиновлення чи міжнародна ганьба?

230 Читать материал на украинском

Нова команда Мінсоцполітики задекларувала намір довести до кінця добру справу - ратифікацію Гаазької конвенції про захист прав дітей. Це основний документ, що регулює міжнародне усиновлення, і він має спростити, пришвидшити та вдешевити процедуру всиновлення українських дітей іноземцями.

Довго, ой довго блукає ця конвенція коридорами ВР та чиновницькими столами, а за нею ходить цілий епос народних легенд.

І от мені пригадалася одна історія.

Була собі на світі країна. Назвемо її Російська Федерація. І була в ній лише одна біда: американці.

Американці зробили НАТО. І NASA зробили. І на Місяці висадились. Американці розвалили СРСР колорадським жуком, джинсами, рок-н-роллом і одноразовими підгузками. Але цього їм видалося замало, і хитрі американці вигадали взагалі щось небачене: почали всиновлювати російських малолітніх сиріт-інвалідів, вивозити до себе, лікувати у прогресивних західних медзакладах і взагалі, робити з них людей.

Навіщо воно їм треба? Ясне діло - ще щось в Росії хочуть розвалити. Ой жеж, хитрі.

Довго терпів могутній російський народ, і нарешті, чаша терпіння переповнилася. І ухвалила їм Держдума “закон Діми Яковлєва”. Закон неофіційно назвали іменем всиновленого хлопчика-інваліда, що загинув через недбальство нових батьків, громадян США. Справа вийшла резонансна, завдяки їй ЗМІ почали писати про величезний “бізнес”, де російські соцслужби “доїли” закордонних усиновлювачів. Хабарі за кожну дитину вимірювалися десятками і сотнями тисяч доларів. За такі гроші не ставили жодних запитань, куди дитина їде і чи справді отримає щасливу родину. За такі гроші “малювали” будь-яку інвалідність цілком здоровим сиротам. За такі гроші охоче “вирішували питання” не тільки з пріоритетними вітчизняними усиновлювачами, а й з законними родичами дітей, і навіть з їхніми живими-здоровими біологічними батьками. Винні, звісно ж, американці. Тому закон повністю заборонив усиновлення російських дітей громадянами США.

І зрадів могутній російський народ, бо його вберегли від численних бід:

  • Російських сиріт більше не віднімуть у Батьківщини. А оскільки випускники сиротинців тій Батьківщині не особливо потрібні, будуть вони й далі підмітати вулиці, нюхати клей, тирити мєлочь по кишенях і приносити в подолі таких самих випускників сиротинців. Бо ж все має бути, як у людей.

  • Російських сиріт не віддадуть ніяким елтон-джонам в одностатеві шлюби.

  • Російських сиріт більше не вивезуть на органи чи в рабство.

  • На російських сиротах більше не наживатимуться (а хитрі американці ж їхали саме наживатися).

Тут зазначимо, що Гаазьку конвенцію про міжнародне усиновлення Росія підписала, але не ратифікувала.

А ось тепер - що таке Гаазька конвенція.

Документ ратифікований 98 країнами, серед них - ті, з яких найчастіше усиновлюють українських сиріт: США, Італія, Іспанія, Франція, Канада та Ізраїль.

Основна мета документу - забезпечення прав усиновлених за кордон дітей. Одним із перших пунктів конвенції є пріоритет на усиновлення у себе вдома. Згідно з конвенцією, щоб дитину віддали за кордон, має бути зібрана тисяча “бамажок” про те, що кращих варіантів не знайшлося. Українська сім'я імовірніше візьме здорову й рум’яну дитину. А от ті, яким справді потрібні хороші клініки для реабілітації, і щоб хтось їх туди возив щодня на власному авто по пристойних дорогах, чи хоча б на пристойному громадському транспорті - повірте, для них в Україні варіантів не знайдеться.

Далі, Гаазька конвенція ставить на перше місце національне законодавство щодо всиновлення. Про права одностатевих шлюбів в Україні ми поговоримо в іншому блозі (і я справді це зроблю, бо обожнюю в коментах паті з киданням помідорів, циганочкою і егегей). Але доки в нас є стаття 211 Сімейного кодексу, яка не дозволяє усиновлення дітей одностатевими парами, цього й Гаазька конвенція не дозволить.

Що ще хорошого є у конвенції - вона регулює створення спеціальних неприбуткових організацій, що займаються усиновленням. Будь-які послуги треба буде проводити тільки через них за встановленими розцінками. Як ми вже зрозуміли з досвіду сусідів, наживаються на сиротах не американці і не держава. Сьогодні майбутнім прийомним батькам доводиться пройти через безліч “агентів”, “посередників” та “перекладачів”. І правда така, що процент іноземних усиновлень в Україні вкрай низький. І не тому, що “голубим не можна”. А тому що деруть три шкури і закон не писаний.

І нарешті, Гаазька конвенція дозволить Україні направляти запити до країни усиновлення через будь-який період після виїзду дитини, щоб перевірити дотримання її прав на новому місці. Повернути дитину назад до сиротинця країна усиновлення ні, не зобов'язана. Поїхати, перевірити й відзвітувати нашим службам - так.

Якби замість “закону Діми Яковлєва” у Росії ратифікували Гаазьку конвенцію про захист прав дітей, вони мали б усе те саме. Але хоч хтось із їхніх сиріт отримав би шанс на повноцінну родину, гідне життя, ефективне лікування, освіту та інтеграцію в соціум. А Росія мала б хоч трохи більше адекватності в очах всього світу.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Богдан Хмельницкий Богдан Хмельницкий
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel