"Слуги народа" загнали себя в тупик с местными выборами: Избирательный кодекс завалят

Парламентское монобольшинство планирует на внеочередном заседании Верховной Рады в срочном порядке принять законопроекты, которые позволят провести местные выборы 25 октября 2020 года, при этом рискуя растерять значительное число изменений, которые должны были внести в Избирательный кодекс.

Об этом говорится в материале "Зеркала недели".

Приводим текст статьи без изменений.

В повестку дня внеочередного заседания ВРУ, которое состоится в понедельник, внесен проект постановления №3809 о назначении очередных местных выборов в Украине в 2020 году на 25 октября, а также проект закона №3712, который касается выделения денег на проведение местных выборов.

Как мы уже подробно писали в материале "Местные выборы. У кого джокер?", власть накануне местных выборов критично затянула с завершением второго этапа децентрализации и внесением изменений в Избирательный кодекс. Поставив тем самым в затруднительную ситуацию ЦИК, о чем ZN.UA и рассказал ее глава Олег Диденко.

Тем не менее, логичный в сложившейся ситуации план, которого профильный комитет и Банковая до последнего момента придерживались, был следующим: сначала утверждаем новые правила игры на выборах, и только потом объявляем выборы. Тем более что парламент и так нарушает все международные конвенции, запрещающие за год до выборов менять избирательную систему, территориальную организацию выборов и способ формирования комиссий.

Что в правилах, которые должны быть приняты до объявления выборов?

Постановление №3650 о новых районах, изменения в бюджетный кодекс №3614, связанные с закреплением полномочий и финансов на базовом уровне громад, а также законопроект №3485 об изменениях в Избирательный кодекс, над которым уже несколько месяцев работает профильный комитет.

Все риски партизации, связанные с установлением 10-тысячного барьера для пропорциональной избирательной системы, мы уже описали. Однако здесь важно сказать, что помимо политических "минусов", которые власть пыталась заложить в кодекс, по сути, изменив систему выборов, в законопроекте присутствуют важные технические и организационные "плюсы", которые подчищали целый пласт ошибок, допущенных при принятии Избирательного кодекса.

Но дело в том, что следующая неделя – последняя во второй сессии нынешнего созыва ВРУ. А также в том, что на данный момент парламент рассматривает законопроект об игровом бизнесе. С тысячами поправок. Выходить из процесса нельзя. Однако для страны критично нужно вступить в избирательную кампанию в конституционные сроки, и за эти четыре (!) дня определить правила игры на выборах, проголосовав все вышеуказанные законопроекты и постановления, а также объявить выборы.

И что? Первый сигнал о том, в каком тупике оказалась власть (или, наоборот, – в какой лабиринт она собирается завести нас), был дан в пятницу вечером. Когда в противовес профильному комитету (а он остается на изначальной позиции очередности голосования), президент инициировал внеочередное заседание парламента. И – внимание! – вторым безотлагательным вопросом повестки стоит постановление о назначении местных выборов.

Но, господа, а как же правила игры? Вместе со здравым смыслом.

Одна из версий, почему установлен такой дикий порядок голосования – время. "Постановление об очередных местных выборах ВРУ могла объявить еще год назад. Дело не в самом постановлении. И даже не в том, когда оно голосуется, а в том, что после его принятия и после того, как ЦИК официально войдет в избирательную кампанию (за 90 дней до выборов), категорически нельзя менять правила игры", – уточняет один из наших источников во фракции "СН".

То есть, как вы понимаете, голосовать постановление о новом административно-территориальном устройстве, а также вносить изменения в Избирательный кодекс можно будет только до 25 июля. Потом – нет! И, так как Избирательный кодекс несет в себе около четырех тысяч поправок, а постановление по новым районам все еще продолжает корректироваться в сторону их увеличения в соответствии с "хотелками" депутатов, лучше сначала объявить выборы. Ну, чтобы не нарушать Конституцию. А потом уже проголосовать все остальное. Точнее, что удастся.

По информации комитета, ключевое голосование по новым районам таки появится в повестке дня во вторник, 14 июля. Власть планирует в турборежиме покончить с игровым бизнесом и утвердить новое административно-территориальное устройство.

"Правда большой вопрос – согласится ли с таким планом Юлия Владимировна, – уточняет источник. – И прекратит ли свой террор с поправками". Если с Тимошенко удастся договориться, то изменения в бюджетный кодекс будут проголосованы в первом чтении дублем с районами в тот же вторник. Если нет, есть еще среда. Для очередного внеочередного. И на сегодня этот план якобы основной.

Избирательный кодекс? Его планируют внести в повестку дня в четверг. В предпоследний день сессии. С четырьмя тысячами поправок. "Это глухой угол с заведомым результатом – не успеть закончить рассмотрение до 25 июля и оставить все как есть. 90 тысяч для пропорциональной системы в том числе", – заявляет один из наших источников в ОПУ.

То есть, глубокая и несвоевременная партизация, против которой выступало сообщество экспертов и общественные лидеры, отменяется? Как мы уже сказали, вместе с тысячами важных технических правок, адекватным бюллетенем, открывающим списки? Здесь, кстати живет еще одна версия "убийства" измененного Избирательного кодекса. "Слуги" не хотят реально открывать списки и понижать квоту фиксированного показателя в списке с 25 до 5 процентов, как предлагают поправки. На базовой основе легче продать франшизу.

Почему власть приняла такое решение, нам остается только догадываться. Услышала глас вопиющего в пустыне и осознала, что это в первую очередь ей не выгодно настолько партизировать страну и брать ответственность за тысячи случайных депутатов мелких громад на "Слугу народа"? Возможно. Падающие рейтинги тому в помощь.

Но есть и еще один нюанс, о котором мы уже накануне сообщали, а сейчас считаем нужным повторить:

"Пункт 6.2 стартовой редакции постановления о назначении выборов комитет не поддержал. Отдав право назначать очередные выборы парламенту, а первые — ЦИК. На основе распоряжения Кабинета министров. Был горячий спор на этот счет, однако решение принято. А это значит, что ЦИК должен будет назначить выборы не только в новосозданных объединенных громадах, но и — внимание! — в районах.

По информации наших источников в комитете, власть все-таки очень активно ищет инструмент для того, чтобы вывести из системы местного самоуправления районные советы. Речь о том самом компромиссе с мэрами, который мы подробно разбирали в материале "Судный четверг. Завалят ли мэры децентрализацию?". Им нужны гарантии, что после выборов власть не захочет смягчить возможный проигрыш и отдать на субрегиональный уровень часть денег и полномочий громад. О чем до сих пор ведутся дискуссии в ОПУ. Тем не менее, такое решение комитета — шаг в сторону компромисса. Аргументов "за" и "против" прозвучало множество. Но время покажет".

И таки показывает. Потому что в действующем Избирательном кодексе, который в сложившейся ситуации имеет большие шансы остаться целым и невредимым, также отсутствует норма о выборах в районные советы.

Вряд ли здесь вот так с кондачка можно расставить четкие акценты, что в этой истории правильно, что – не очень, а что – идет на пользу государству, по какому бы краю закона ни проходило. Но еще раз напомнить, что, согласно данным Группы "Рейтинг", 53 процента граждан страны связывают приближающийся осенний кризис с некомпетентностью власти, точно стоит.