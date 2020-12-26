"Слугам" раздали "позицию партии" по делу Татарова – СМИ

Депутатам от "Слуги народа" раздали тезисы о том, как комментировать на эфирах дело заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова.

Как пишет "Бабель", нардепы должны утверждать, что НАБУ не имеет никаких обвинений против Татарова, которые касались его работы в ОП, ведь это дело касается периода 2017 года, когда он работал юристом.

Также авторы документа отмечают, что должностные обязанности Татарова в Офисе президента не предусматривают никакой возможности контроля за деятельностью правоохранительных органов и НАБУ.

"Поэтому не только некорректно, но и просто неправда – говорить, что Татаров может контролировать деятельность правоохранителей. Офис президента – это вспомогательный орган, основная задача которого – обеспечивать деятельность президента Украины", – советуют в эфирных тезисах.

Аналитики партии указывают, что Татаров написал заявление о временном приостановлении его должностных обязанностей как заместителя руководителя ОП, чтобы избежать каких-либо обвинений в конфликте интересов и в политическом давлении.

"Татаров будет защищаться как частное лицо. Приостановление должностных обязанностей означает, что на время, которое необходимо для завершения этой ситуации, снимается даже гипотетическая подозрение, что Татаров может использовать свое служебное положение для защиты себя от обвинений НАБУ", – пояснили в СН.

В документе отмечается, что говорить о причастности Татарова к любым преступлениям преждевременно, потому что судьи Антикоррупционного суда еще не оценивали материалы, собранные НАБУ.

"Прямую ответственность за развал "Укрбуда" несет Микитась, который руководил компанией так, что она обанкротилась. Есть много сообщений о том, что за счет "Укрбуда" Микитась оплачивал свою роскошную жизнь... Если бы Микитась этого не делал, денег на достройку жилых домов хватило бы", – заявляют авторы тезисов.

Депутатам посоветовали говорить о возможной несправедливость, если Микитась "в обмен на выгодные НАБУ показания" избежит вообще любой ответственности.

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