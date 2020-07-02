"Слуга народа" в Раде слушала песню про "корабельную сосну". Фотофакт
Маргарита Шол в ВР слушала песню про "корабельную сосну"..
Нардеп от партии "Слуга народа" Маргарита Шол на заседании Верховной Рады слушала песню про "корабельную сосну".
Фото с зала парламента опубликовало издание "Буквы". На снимке показано, как депутат держит у уха смартфон и слушает пародийную песню Богдана Процишина.
Поясним, что ранее в соцсетях "Процишин Офіційний" опубликовали пародийный ролик на известную песню "Очарована, околдована". В клипе мужчина с гитарой поет песню для девушки, которая спины девушка напоминает народного депутата Ирину Аллахвердиеву, которая оказалась в центре недавнего скандала.
Маргарита Шол Facebook\Маргарита Шол
"Очарована, околдована, 300 встреч за неделю, “проведшая”… Субъективно, ту мач тюнингована, объективно – рабочая женщина… И сосна, ты моя корабельная”, – поется в пародийной песне.
Маргарита Шол слушает песню в Раде
Как сообщал OBOZREVATEL:
журналисты записали неформальное общение руководства "Слуги народа" Давида Арахамии и Александра Корниенко во время которого они обсуждали женские качества одной из коллег по фракции.
Впоследствии Корниенко оправдался за слитый в сеть разговор с Арахамией, в том числе об Ирине Аллахвердиевой.
Сама нардеп заявила, что в скандале замешаны политические конкуренты. Ее коллеги в парламенте, отметила Аллахвердиева, звонили к ней "и поклялись, что не говорили ничего из опубликованного".
Со своей стороны Арахамия заявил, что скандальная видеозапись якобы была смонтирована из двух частей, одна из которых – в юмористическом стиле.