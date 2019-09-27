"Слуга народа" Тищенко обзавелся помощницей-моделью: кто она

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа", ресторатор Николай Тищенко, который прошел в Верховную Раду по мажоритарке, взял себе в помощники 22-летнюю модель Марьяну Михолап.
Об этом узнали журналисты "Ньюзрум" – проекта "Радио Свобода". Согласно информации на официальном сайте парламента, Михолап работает у Тищенко по срочному трудовому договору на постоянной основе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В 2018 году она окончила Киевский национальный экономический университет по специальности "экономическая кибернетика". Хотя, как сама признавалась, "слабо видит себя в этом".
Тищенко и Михолап
Марьяна Михолап
Facebook Марьяны Михолап
Сообщение об условиях работы Михолап на сайте Рады
"Радио Свобода"
Михолап снималась в рекламах известных брендов
"Радио Свобода"
Марьяна Михолап
"Радио Свобода"
Михолап до недавнего времени искала работу на сайтах
"Радио Свобода"
Еще во время учебы в вузе Михолап искала работу репетитором математики и украинского языка и предлагала свои услуги в качестве модели. Но в конце августа и в начале сентября ее резюме об этом были удалены с сайтов поиска работы.
Также известно, что в 2017 году Михолап участвовала в отборе на конкурс "Мисс Украина". А недавно девушка активно снималась в фотосессиях для известных брендов.
Сейчас же Михолап постит в соцсетях фото на фоне Верховной Рады и жалуется на то, что ничего не успевает.
Как сообщал OBOZREVATEL:
единственной помощницей народного депутата от фракции "Слуга народа" Алексея Мовчана стала 24-летняя танцовщица, свадебный администратор Валерия Гриценко.
А народный депутат от фракции "Слуга народа", которая прошла по округу №82 в Запорожской области, Марина Никитина взяла помощниками на платной основе своего мужа и визажистку.
Позже Никитина ответила на скандал, призвав судить людей не по образованию и роду деятельности, а по делам. Нардеп также пообещала забрать у мужа зарплату или оставить ему минималку, которую будут отдавать на благотворительность.
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