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27 сентября • обновлено в 18:49
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"Слуга народа" Тищенко обзавелся помощницей-моделью: кто она

12.2т Читать материал на украинском

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа", ресторатор Николай Тищенко, который прошел в Верховную Раду по мажоритарке, взял себе в помощники 22-летнюю модель Марьяну Михолап.

Об этом узнали журналисты "Ньюзрум" – проекта "Радио Свобода". Согласно информации на официальном сайте парламента, Михолап работает у Тищенко по срочному трудовому договору на постоянной основе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В 2018 году она окончила Киевский национальный экономический университет по специальности "экономическая кибернетика". Хотя, как сама признавалась, "слабо видит себя в этом".

Тищенко и Михолап

Тищенко и Михолап

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Марьяна Михолап

Марьяна Михолап

Facebook Марьяны Михолап

Сообщение об условиях работы Михолап на сайте Рады

Сообщение об условиях работы Михолап на сайте Рады

"Радио Свобода"

Михолап снималась в рекламах известных брендов

Михолап снималась в рекламах известных брендов

"Радио Свобода"

Марьяна Михолап

Марьяна Михолап

"Радио Свобода"

Михолап до недавнего времени искала работу на сайтах

Михолап до недавнего времени искала работу на сайтах

"Радио Свобода"

Еще во время учебы в вузе Михолап искала работу репетитором математики и украинского языка и предлагала свои услуги в качестве модели. Но в конце августа и в начале сентября ее резюме об этом были удалены с сайтов поиска работы.

Также известно, что в 2017 году Михолап участвовала в отборе на конкурс "Мисс Украина". А недавно девушка активно снималась в фотосессиях для известных брендов.

Сейчас же Михолап постит в соцсетях фото на фоне Верховной Рады и жалуется на то, что ничего не успевает.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • единственной помощницей народного депутата от фракции "Слуга народа" Алексея Мовчана стала 24-летняя танцовщица, свадебный администратор Валерия Гриценко.

  • А народный депутат от фракции "Слуга народа", которая прошла по округу №82 в Запорожской области, Марина Никитина взяла помощниками на платной основе своего мужа и визажистку.

  • Позже Никитина ответила на скандал, призвав судить людей не по образованию и роду деятельности, а по делам. Нардеп также пообещала забрать у мужа зарплату или оставить ему минималку, которую будут отдавать на благотворительность.

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Персона
Николай Тищенко
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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Комментарии на сайте не модерированы
Валевич Борис
Валевич Борис
Эти скоты не о стране и народе думают а о своей похоти
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Лесюк Степан
Лесюк Степан
Сексуальний манія!. Він не має жодного поняття про законотворчість.
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Shepard John
Shepard John
ну епт, а вы хотели бы, чтоб у него страшненькая сосала?
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