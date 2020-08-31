"Слуга народа" потребовал срочного исключения Фокина с ТКГ

Заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина нужно немедленно исключить из ТКГ.

Об этом заявил глава постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО, нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев. Свою позицию относительно скандала вокруг высказываний политика относительно оккупированных РФ территорий он поделился в Facebook.

"Не может быть амнистии для боевиков, которые убивали украинских военных. Не должно быть особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей", – отметил парламентарий.

Он напомнил, что каждый метр украинской земли в этих регионах, который удалось отстоять, отбить и буквально выгрызть из лап российских и пророссийских наемников, пропитан кровью украинских воинов. Поэтому подчеркнул, что такой, как Фокин, "не имеете никакого права распоряжаться судьбой этих территорий и их жителей".

"Люди, которые фактически сдают национальные интересы и откровенно подыгрывают врагу, не имеют права представлять нашу страну ни в одной структуре. Поэтому я требую вывода Фокина из состава ТКГ! Прошу коллег поддержать!" – призвал Чернев.

Пост Чернева (Facebook Егор Чернев)

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