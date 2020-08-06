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“Слуг народа” уличили в “воровстве” лозунга: у кого подсмотрели

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Политика
1,2 т.
'Слуг народа' уличили в плагиате предвыборного лозунга

"Слуг народа" уличили в плагиате предвыборного лозунга.

Лозунг "Украина – это ты!", выбранный партией "Слуга народа" для предвыборной кампании на местных выборах оказался плагиатом слогана Юлии Тимошенко на президентских выборах в 2010 году.

Об этом написал в Facebook депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Борислав Береза. Он назвал это "воровством".

"Все же воровать чужое у Зе! с сотоварищами получается лучше, чем создавать свое. Теперь вот обокрали Юлию Владимировну. И ведь не постеснялись. Думали, что раз прошло 10 лет, то все всё забыли. Не забыли", – написал политик.

Он также напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского, сказанные во время инаугурационной речи о том, что 2каждый из нас – президент".

"Помните, еще недавно все вы были президентами? Теперь все вы Украина. А скоро вам ещё какую-то лапшу на уши повесят", – резюмировал Береза.

"Слуги народа" позаимствовали свой лозунг у Юлии Тимошенко

"Слуги народа" позаимствовали свой лозунг у Юлии Тимошенко (Facebook Борислава Березы)

Плагиат заметил Борислав Береза

Плагиат заметил Борислав Береза (Facebook Борислава Березы)

Как ранее писал OBOZREVATEL, партия "Слуга народа" выбрала для предвыборной кампании на местных выборах лозунг "Украина – это ты!".

УкраинаМестные выборы в Украине 2020Партия Слуга народа
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