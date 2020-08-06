“Слуг народа” уличили в “воровстве” лозунга: у кого подсмотрели

Лозунг "Украина – это ты!", выбранный партией "Слуга народа" для предвыборной кампании на местных выборах оказался плагиатом слогана Юлии Тимошенко на президентских выборах в 2010 году.

Об этом написал в Facebook депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Борислав Береза. Он назвал это "воровством".

"Все же воровать чужое у Зе! с сотоварищами получается лучше, чем создавать свое. Теперь вот обокрали Юлию Владимировну. И ведь не постеснялись. Думали, что раз прошло 10 лет, то все всё забыли. Не забыли", – написал политик.

Он также напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского, сказанные во время инаугурационной речи о том, что 2каждый из нас – президент".

"Помните, еще недавно все вы были президентами? Теперь все вы Украина. А скоро вам ещё какую-то лапшу на уши повесят", – резюмировал Береза.

"Слуги народа" позаимствовали свой лозунг у Юлии Тимошенко (Facebook Борислава Березы)

Плагиат заметил Борислав Береза (Facebook Борислава Березы)

Как ранее писал OBOZREVATEL, партия "Слуга народа" выбрала для предвыборной кампании на местных выборах лозунг "Украина – это ты!".