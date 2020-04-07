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7 апреля • обновлено в 20:16
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Скороход заразила коронавирусом младенца: обоих госпитализировали

2.2т
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Заболевшая коронавирусом нардеп и бывшая член фракции "Слуга народа" Анна Скороход сообщила о заражении COVID-19 своего ребенка.

Об этом она написала в своем Telegram-канале. 5 апреля Скороход сообщила, что сдала еще один положительный тест, а теперь вирус подтвердили и у сына.

"11 день карантина – чувствую себя хорошо. 12-й –повторный тест положительный, хотя чувствую себя нормально, но положительный не только у меня, но и у малыша", – рассказала Скороход.

"15 день – вирус решил опять буянить, температура 38, ломота в теле, головная боль, слабость. Видимо, переболеть повторно – не миф. Итог: с субботнего вечера нахожусь с ребёнком в инфекционной больнице", – рассказала она.

Бывшая "слуга народа" Скороход заразила коронавирусом младенца: обоих госпитализировали

Анна Скороход

Анна Скороход

Как писал OBOZREVATEL, у 30 летней Скороход 17 февраля родился мальчик, она впервые стала мамой.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Анна Скороход
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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