Скандальный 216-й округ в Киеве: стало известно, кто возглавляет гонку в Раду

На 216-м избирательном округе в Киеве (часть Днепровского и Дарницкого районов) по результатам опроса наибольшее доверие избирателей имеет кандидат Андрей Юсов (партия "Гражданская позиция") – 18,7%.

Опросы по ожиданиям украинцев от внеочередных выборов в ВРУ провел Фонд инновационных проектов, в период с 26 июня по 3 июля.

Было опрошено 1200 респондентов, которые будут голосовать на 216-ом округе. Статистическая погрешность составляет не более 3,2%.

Андрей Юсов Думская

Второе место заняла Леся Забуранная ("Слуга народа") – 10,2%, а третье действующий депутат парламента – Александр Супруненко (самовыдвижение) – 7,4%.

Следует отметить, что Супруненко 4 июля заявил, что снимает свою кандидату с выборов, впрочем информация об этом на сайте ЦИК не появилась.

В Фонде отмечают, что выдвиженец от партии "Слуга народа" Забуранная в большей степени пользуется общей тенденцией поддержки избирателем политсилы действующего президента. То есть, сторонники Зеленского голосуют за кандидата от "Слуги народа" автоматически.

Лидерами рейтинга недоверия в округе стали представители старой власти: Супруненко – 39,6%, Павел Тесленко – 35,1% и действующий депутат Киевсовета Виталий Павлик – 23,7%. В Юсова фиксируется низкий рейтинг недоверия среди лидеров – 2,6%.

Также Фонд инновационных проектов задал вопрос "Если бы выборы в Верховную Раду Украины по одномандатному округу №216 состоялись в ближайшее воскресенье, за кого из кандидатов в народные депутаты Вы бы отдали свой голос?".

Среди тех, кто пойдет на выборы, 18,2% опрошенных отдали свой голос за Супруненко. Второе место занял Юсов – он набирает 17,4% голосов. Третье место – по Забуранной – 15,1%. Четвертое и пятое занимают самовыдвиженцы Тесленко и Павлик, 7,6% и 7,2% соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп-миллиардер снялся с выборов в Киеве, но сетки могут работать на другого. Политолог считает, что общество должно бить тревогу по поводу ситуации на 216-м избирательном округе в Киеве.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!