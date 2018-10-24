Скандал с Венгрией на Закарпатье: в деле наметился новый поворот

Украина создаст новую должность по вопросам трансграничного сотрудничества с Венгрией, после того как Будапешт изменит название скандального поста "уполномоченного по Закарпатью".

Об этом по итогам двусторонней встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Интерфакс".

По словам министра, соответствующее решение венгерской стороны будет принято уже на следующей неделе, а двусторонние межгосударственные консультации по вопросу новой должности пройдут в ближайшее время.

Кроме того, в Будапеште пройдут комплексные консульские консультации, подчеркнул Климкин.

Павел Климкин www.svoboda.org

Напомним, 2 августа Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Венгрии в Украине Ласло Папа в связи с информацией о намерении страны создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области. Позже в Венгрии заверили, что не намерены культивировать сепаратизм в Закарпатской области. В итоге Будапешт все-таки пошел на уступки Украине из-за конфликта на Закарпатье.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября появился видеодоказательство того, что в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта.

У Порошенко заявили, что это является скрытой территориальной претензией к стране и требует срочных мер, в частности, усиления ответственности за скрытое двойное гражданство. Позже Климкин заявил, что Украина может выслать венгерского консула.