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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Скандал и нагиб Украины на деньги": ЦИК пообещала отменить регистрацию Шария, тот разразился угрозами

5.4тЧитать материал на украинском

Центральная избирательная комиссия может пересмотреть и отменить решение о регистрации эксглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и одиозного блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты.

Как сообщила на своей странице в Facebook секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, для пересмотра решения нужны дополнительные доказательства от правоохранительных органов о том, что ни один, ни другой 5 лет не были в Украине.

"Сегодня ЦИК вынуждена была выполнить решение Верховного Суда, которым были уничтожены все наши доводы, чтобы не допустить срыва выборов, до которых осталось 19 дней и печать бюллетеней. Я ответственно заявляю: если любой из государственных органов в ближайшее время предоставит ЦИК хоть одно доказательство жительства этих лиц за последние 5 лет за пределами Украины, я лично внесу постановление об отмене их регистрации", - написала она.

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Анатолий Шарий

Анатолий Шарий

strana.ua

При этом в комментариях сам Шарий разразился угрозами:

"В случае беспредельного решения, нам останется только просчитать компенсацию, которую мы хотим получить через ЕСПЧ и через полгода с компенсацией я все равно зайду в Верховную Раду. Ни одного доказательства у них не будет просто потому, что их нет. Значит, в худшем случае они попытаются что-то выдумать в стиле "как когда-то говорил Шарий". И, нарушив все возможные законы, прогнутся под улицу. Окей, схема будет простая: ЕСПЧ - скандал в европейской прессе (а это мы умеем) - нагиб государства - деньги - Рада. Я даже и бровью не поведу. Напугали", - написал он.

"Скандал и нагиб Украины на деньги": ЦИК пообещала отменить регистрацию Шария, тот разразился угрозами

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Анатолий Шарий
Место
Украина
Тег
ЦИК
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Молодец Шарий. Нагибает кастрюлеголовых по полной. У тех аж извилина под кастрюлей выпрямляется
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Пигин Макс
Пигин Макс
Кто-то очень боится... А в целом, Украина - свободная страна!
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