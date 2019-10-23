Сивохо в СНБО, Кошевого в мэры: как комики захватывают власть в Украине

Став президентом Украины, бывший комик Владимир Зеленский похоже задал тренд для своих коллег, которые тут же повально начали занимать места при власти.

Очередное громкое назначение представителя комедийного жанра произошло в понедельник, 21 октября, участник КВН и экс-звезда "кварталовского" проекта "Лига смеха" Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Чем шоумен собирается заняться на своей должности, а также о деятельности других юмористов из команды комиков Зе – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Комик и тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо будет заниматься вопросами реинтеграции и восстановления Донбасса при СНБО.

На посту советника Сивохо будет отвечать только за гуманитарную политику и работу с людьми.

При этом в сети напомнили, что в 2010 году шоумен поддерживал сбежавшего в Россию экс-президента Виктора Януковича, который призвал главу РФ Владимира Путина ввести войска в Украину.

Еще один комик у власти, Юрий Корявченков, успел стать фигурантом двух громких историй.

Есть вероятность, что очередной "кварталовец" может примкнуть к действующей власти.

Сергей Сивохо

Сергей Сивохо Архивное фото

Родился будущий советник секретаря СНБО 8 февраля 1969 года в ныне оккупированном Донецке. Закончил Донецкий политехнический институт по специальности инженер-металлург. Кроме того, окончил Донецкий институт предпринимательства, где изучал менеджмент организаций. Также имеет второе высшее образование экономиста-юрисконсультанта.

Свое участие в КВН начал еще со студенткой скамьи, был лидер-вокалом команды ДПИ, созданной на основе Донецкого политеха. Благодаря участию в КВН Сивохо получил широкую известность в конце 1980-х – начале 1990-х гг.

Одно из выступлений Сивохо в КВН Архивное фото

В 1990 году получил награду лучшего шоумена "Останкино" и начал карьеру актера. Снимался в таких знаменитых фильмах и сериалах украинского и российского производства, как "Капитан Крокус", "Имитатор", "Моя прекрасная няня", "Счастливы вместе", "FM и ребята", "Один в новогоднюю ночь", "Богдан-Зиновий Хмельницкий", "В Москве всегда солнечно" и другие.

Как телеведущий Сивохо вел такие программы: "Раз в неделю", "БИС", "Шоу долгоносиков", "Как стать звездой!", "Школа выживания Сергея Сивохо", "Барабаны судьбы", "Скрытая камера", "Моя хата с краю".

С 2015 года Сивохо является членом жюри в юмористическом проекте "Лига смеха". Также занимал должность креативного продюсера ООО "Квартал 95".

Василий Вирастюк, Сергей Сивохо и Юрий Корявченков на выступлении в "Вечернем квартале"

Свою политическую карьеру Сивохо начал с баллотирования в народные депутаты от партии "Слуга народа" по округу № 49 в Константиновке и Дружковке Донецкой области, но уступил мэру Дружковки и кандидату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Валерию Гнатенко и представителю "Оппозиционного блока" Борису Колесникову.

Новости Сивохо призвал создать орган для восстановления Донбасса

Впрочем, спустя три месяца, комик нашел свое место при власти, сообщив о своем назначении на должность советника секретаря СНБО на своей странице в Facebook.

"Начинаю неделю в новой должности: советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы", – написал юморист.

Как стало известно, на следующий же день Сивохо отправился на Донбасс, а на своей странице в Facebook подробно рассказал, чем собирается заняться на своей должности.

"Сразу хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами, и работать буду с большой и целеустремленной командой. Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах. Я предлагаю не спешить с выводами, хайпом и хейтом. Скоро вы все увидите и тогда мы сможем конструктивно дискутировать", – сообщил он.

Собственные источники OBOZREVATEL рассказали, что популярность Сивохо на Донбассе может помочь ему организовать диалог с украинцами на неподконтрольных Украине территориях до мирного урегулирования конфликта. После же реинтеграции региона он поможет жителям Донбасса согласовать спорные вопросы с людьми из команды главы государства.

Владимир Зеленский и Сергей Сивохо

Вместе с новым назначением в сети сплыли старые "заслуги" Сивохо, так активист Роман Синицын нашел старые фото комика в поддержку Виктора Януковича и "Партии регионов".

Так, в 2010 году на центральной площади Донецка состоялся митинг в поддержку кандидата в президенты Украины Виктора Януковича. В нем приняли участие около 150 человек. Во время включения из Донецка спикерами от города выступали известный украинский шоумен Сергей Сивохо и секретарь Донецкого горсовета Николай Левченко.

Сергей Сивохо на митинге в поддержку Януковича Telegram Синицына

В тот день Сивохо, как ведущий, вел прямой мост с Киевом, где выступал Виктор Янукович. В своей речи Левченко тогда отметил, что "Донбасс продемонстрировал свою преданность Януковичу".

Сергей Сивохо и Николай Левченко

Сивохо вел прямой мост с Киевом, где выступал Янукович

Юрий Корявченков

Юрий Корявченков

Родился 26 ноября 1976 года в Кривом Роге Днепропетровской области. Закончил Криворожский технический университет, получив специальность инженера-электрика, и Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета по специальности экономика предприятия.

Участвовать в КВН начал с 1995 года, был в составе нескольких команд. Вместе с Александром Пикаловым играл в "Сборной Днепропетровска". Затем они влились в состав "Сборной Кривого Рога" – предшественницы команды КВН "95 квартал".

В 2003 году Юрий участвовал в создании компании "Квартал 95", где поначалу совмещал должности административного директора и актера. Кстати, в коллективе Корявченкова имеет прозвище "Юзик".

Снимался в ряде проектов Студии Квартал-95: "Вечерний Квартал", "Воскресенье с Кварталом", "Вечерний Киев" и других. А также фильмах и сериалах, таких как "Слуга народа" и "Как казаки...".

На выборах президента Украины в 2019 году возглавлял штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского в Кривом Роге. После его победы и решения о роспуске парламента, Юзик принял решение баллотироваться в народные депутаты по мажоритарному округу в Кривом Роге от политсилы "Слуга народа". В штабе партии пояснили решение Корявченкова, заявив, что он является "эффективным менеджером и политическим лидером", что было продемонстрировано в ходе выборов президента.

Юрий Корявченков и Владимир Зеленский

Сам шоумен тогда обещал увеличить инвестиции в медицинское обслуживание и стимулировать внедрение бесплатного скрининга здоровья для работников, работающих на вредных производствах, и их семей. Правда попал народный избранник почему-то в комитет по вопросам транспорта, а не охраны здоровья.

Судя по данным сайта ВРУ, Корявченков не пропустил ни одного заседания парламента, а на его счету уже 8 законопроектов, которые в основном касаются его депутатской деятельности в комитете.

Будучи депутатом уже успел попасть в несколько скандальных историй.

Прямо на пленарном заседании журналисты засняли, как нардеп раздает, или продает, билеты на выступление "Вечернего Квартала".

На снимках показано, как Корявченков передает билеты на концерт ряду народных депутатов. В то же время в руках "Юзика" была целая пачка билетов на концерт, который состоялся в тот же день, 16 октября, в 19:00 во Дворце "Украина".

Юрий Корявченков в Раде 1News

1News

1News

Еще один скандал связан с выступлением хора имени Веревки в новом выпуске шоу "Вечерний квартал", где вместе с комиком Евгением Кошевым они спели песню "Горела хата", в которой высмеяли пожар в доме бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Номер вызвал шквал критики и осуждения в соцсетях, а генеральный директор и художественный руководитель хора Зиновий Коринец заявил, что выступить в шоу "Вечернего квартала" ему предложил именно Корявченков.

Роман Грищук

Роман Грищук

Родился 27 августа 1989 года в Киеве. Образование получил в Киевском политехническом институте на медико-инженерном факультете.

В КВН играл еще со школы и продолжил участвовать в играх в студенческие годы. В 2012 году участники команды КВН "Сборная КПИ" основали студию "Мамахохотала". Студия выпускает регулярное юмористическое шоу с одноименным названием на одном из украинских телеканалов.

На счету у студии фильм "Инфоголик", сериалы "Как закалялся стайл", "Новая полиция", "Кураторы" и скетч-шоу "Маслюки". Известно, что на начальном этапе основатели студии "Мамахохотала" сотрудничали со студией "95 Квартал".

Вслед за своими коллегами из комедийной шоу-индустрии принял решение баллотироваться в народные депутаты от партии "Слуга народа" по 222 киевскому мажоритарному округу. Тогда комик пообещал, что в парламенте будет бороться за процветание Киева. Кроме того, Грищук хочет сосредоточиться на вопросах молодежной политики.

В Раде Грищук попал в комитет по вопросам образования, науки и инноваций. Является соавтором 6 законопроектов, в том числе и нашумевшего закона о столице, который предполагает разделение должности мэра Киева и руководителя Киевской государственной администрации, меняет избирательную систему в городской совет и восстанавливает районные советы столицы.

Еще во время предвыборной гонки, Грищука обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Такие данные обнародовал украинский волотнер Аким Клейменов на своей странице в Facebook.

Роман Грищук и Владимир Зеленский

ООО "Мамахохотала" (код ЕГРПОУ 40279111) продала ТРК "Украина" аудиовизуальное произведение под рабочим названием "Мамахохотала шоу. Сезон 7" за 10 миллионов гривен. Формально в то время Роман уже не был основателем этого предприятия, потому что он предусмотрительно переписал свою компанию на иностранца, на которого оформлено еще 15 фирм!

Все эти средства были обналичены через конвертационные предприятия без уплаты каких-либо налогов! Вот эти "конверты": ООО "ДЗЕН", ООО "АСТОРРЕ", ООО "МИРКОРП", ООО "ЮТИМА", которые сейчас внесены в налоговую базу, как субъекты фиктивного предпринимательства, и

зарегистрированы на подставных лиц, по которым уже возбуждены уголовные производства", — написал в сети Аким Клейменов.

Также он подчеркнул, что налоговый долг компании ООО "Мамахохотала" составляет более 700 тысяч гривен.

Александр Скичко

Александр Скичко

Родился 28 апреля 1991 года в Черкассах. Закончил факультет международной экономики Киевского экономического университета по специальности международная экономика.

Уже в 15 лет Скичко начал свою карьеру на телевиденье, став ведущим программы Teen-клуб на О-TV. Потом работал диджеем и ведущим на радио. В 2009 году стал участником прямых эфиров шоу "Україна має талант" покорив судей своими пародиями, но вылетел после первого выступления.

Через год взял участие в аналогичном российском шоу "Минута славы", в котором занял 4 место. Такой успех помог пародисту стать ведущим утреннего шоу "Добрый монинг" на российском канале Муз-ТВ.

В 2012 году началась его карьера на "новом канале", в качестве ведущего утреннего шоу "Подъем". Здесь он познакомился с будущей женой-телепродюсером, имя которой Скичко держит в секрете. Поговаривают, что она продвигала своего мужа по карьерной лестнице.

Вместе с украинским артистом и пародистом Валерием Юрченко Александр Скичко стал победителем юмористического шоу "Большая разница в Одессе".

В 2015 году развелся с женой, а уже через два года женился на Елизавете Юрушевой, дочке бизнесмена Леонида Юрушева, который в октябре 2018 года занял 26 место в Топ-100 самых богатых украинцев, составленном журналом НВ. Состояние Юрушева на тот момент оценивалось в $172 млн. Из-за этого, пресса неоднократно обвиняла телеведущего в браке по расчету.

Скичко с женой Лизой Юрушевой

В 2017 году случился масштабный прорыв в карьере Скичко, вместе с Владимиром Остапчуком и Тимуром Мирошниченко он стал соведущим международного песенного конкурса "Евровидение", которое проходило в Киеве в 2017 году. После этого шоумена часто приглашали в качестве ведущего на разные популярные премии и фестивали.

Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко

На досрочных выборах в Верховную Раду прошел по мажоритарному округу № 197 в Черкасской области, при поддержке партии "Слуга народа" набрал 50,92% голосов избирателей. Входит в комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры.

На его счету пока наименьшее количество законопроектов среди своих коллег-комиков по парламенту – 4 документа. По словам комика, он пошел в политику, потому что ему надоело слушать пустые обещания от депутатов и ездить по разбитым дорогам.

Владимир Зеленский и Александр Скичко

Пока народный депутат исправно появляется на пленарных заседаниях и не был замечен в каких-либо политических скандалах.

Евгений Кошевой

Евгений Кошевой

На данный момент друг и бывший коллега Зеленского по "Кварталу" не является представителем власти, однако с момента победы шоумена на президентских выборах, Кошевому во всю пророчат кресло мэра Киева.

Об этом намекал еще летом действующий глава столицы Виталий Кличко отметив, что Кошевой в своих выступлениях часто примеряет пояс Чемпиона мира (по боксу. – Ред.), и вполне вероятно, что начнет примерять кресло мэра. Он не исключил, что на очередных местных выборах комик может стать кандидатом от президентской силы.

После роспуска Рады и досрочных выборов в парламент, была высокая вероятность, что Зеленский назначит внеочередные местные выборы, тогда должность мэра закрепили за бывшим гендиректором телеканала "1+1" и нынешним нардепом от "Слуги народа" Александром Ткаченко.

Александр Ткаченко

Сейчас же, когда депутаты от президентской фракции намерены разделить должность главы КГГА и мэра Киева, и таким образом оставить за Кличко лишь последнюю, Ткаченко открыто заявил, что претендует занять кресло главы Киевской горгосадминистрации.

В таком случае Кошевой вполне может занять мэрское кресло на будущих выборах, хотя сам комик опровергает эти слухи.

"Я врать не буду, Коломойский предлагал мне идти в политику. Сказал: "А ты что сидишь, а?" Смысл был понятен. Но зачем в политике неадекватный лысый, если там уже есть Кива?" – пошутил Кошевой.

"Я в политику не собираюсь, спасибо. У нас и так уже отобрали Зеленского, Юзика. Бред, я хочу жить в Киеве, а не зарабатывать на нем", – заявил он.

Евгений Кошевой, Андрей Богдан и Владимир Зеленский Подпись к фото на facebook Богдана: "президент, глава ОПУ и премьер-министр".

Впрочем, до очередных выборов мэра Киева остался год, если Верховная Рада не решиться назначить внеочередные выборы, которые по предварительным данным планируют провести уже весной 2020 года. Тогда у Кошевого еще есть время передумать.

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