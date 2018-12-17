Сигнал Путину: ЕС решился на важный шаг ради Украины

Европейский Союз в начале 2019 направит в Украину миссию для оценки потребностей в помощи регионам, пострадавшим от российской агрессии.

Как говорится в совместном заявлении по итогами Совета ассоциации Украина-ЕС, в Европе глубоко обеспокоены по поводу эскалации в Черном и Азовском морях и нарушением Россией международного права, а также милитаризацией в регионе.

"Совет ассоциации обсудил возможности оказания адресной поддержки ЕС Азовскому региону. Евросоюз выразил готовность принять меры по дальнейшему увеличению поддержки, в частности, пострадавших районов Украины. В этом контексте ЕС планирует направить миссию оценки в Украину в начале 2019 года", – сказано в заявлении.

Совет ассоциации призвал Россию немедленно вернуть захваченные украинские суда и освободить 24 моряков. От РФ также потребовали обеспечить свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив и в Азовское море согласно международного права.

"Европейский Союз будет продолжать внимательно отслеживать ситуацию и решительно настроен действовать должным образом в тесной координации со своими международными партнерами", – подчеркнули в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

13 декабря ЕС продлил санкции против России на следующие полгода из-за "нулевого прогресса" в имплементации Минских соглашений и потребовал освободить украинских моряков.

В связи с агрессией РФ премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к Евросоюзу, призвав консолидировать международное давление и усиливать политику санкций.