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Сигнал Путину: ЕС решился на важный шаг ради Украины

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Европейский Союз в начале 2019 направит в Украину миссию для оценки потребностей в помощи регионам, пострадавшим от российской агрессии.

Как говорится в совместном заявлении по итогами Совета ассоциации Украина-ЕС, в Европе глубоко обеспокоены по поводу эскалации в Черном и Азовском морях и нарушением Россией международного права, а также милитаризацией в регионе.

"Совет ассоциации обсудил возможности оказания адресной поддержки ЕС Азовскому региону. Евросоюз выразил готовность принять меры по дальнейшему увеличению поддержки, в частности, пострадавших районов Украины. В этом контексте ЕС планирует направить миссию оценки в Украину в начале 2019 года", – сказано в заявлении.

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Совет ассоциации призвал Россию немедленно вернуть захваченные украинские суда и освободить 24 моряков. От РФ также потребовали обеспечить свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив и в Азовское море согласно международного права.

Сигнал Путину: ЕС решился на важный шаг ради Украины

"Европейский Союз будет продолжать внимательно отслеживать ситуацию и решительно настроен действовать должным образом в тесной координации со своими международными партнерами", – подчеркнули в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

Сигнал Путину: ЕС решился на важный шаг ради Украины

13 декабря ЕС продлил санкции против России на следующие полгода из-за "нулевого прогресса" в имплементации Минских соглашений и потребовал освободить украинских моряков.

В связи с агрессией РФ премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к Евросоюзу, призвав консолидировать международное давление и усиливать политику санкций.

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Тема
Обострение в Азовском море
Место
Украина
Теги
ЕСпленные морякиЧерное мореАзовское мореКерченский пролив
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Питон Каа
Питон Каа
А если Россия просто пошлет ЕС нахрен, ей ведь ничего за это не будет? Не будет или не смогут? Да какая разница, просто иди на хрен ЕС.
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5
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А когда они успели пострадать от российской агрессии, если России только готовится напасть согласно последним данным?
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Горелов Сергей, ну таки Вы же знаете за Путина, он постоянно вводит и выводит! Никто этого не видит, а Украина ощущает!!! ))))
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3
1
Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Евросоюз выразил готовность принять меры по дальнейшему увеличению поддержки, в частности, пострадавших районов Украины. В этом контексте ЕС планирует направить миссию оценки в Украину в начале 2019 года" судя по всему целью миссии будет оценка активов, которые можно будет в рамках приватизации выкупить за недорого, как это делается в банановых странах третьего мира.
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