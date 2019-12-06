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7 декабря • обновлено в 00:28
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"Вы мешаете Украине!" Кравчук жестко обратился к Порошенко, Вакарчуку і Тимошенко

11.6т
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Первый президент Украины Леонид Кравчук обратился к оппозиционным фракциям, которые призвали украинцев выйти на Майдан перед "нормандским" саммитом и очертить "красные линии" перед главой страны Владимиром Зеленским.

Свою позицию касательно совместного заявления лидеров фракций "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Голос" Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Святослава Вакарчука он выразил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Если вы хотите помочь президенту, тогда против кого эти протесты на Майдане?" – возмутился он во время выступления Вакарчука.

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"Нет капитуляции!" Оппозиция призвала выйти на Майдан
Кравчук раскритиковал протест против Зеленского

Кравчук раскритиковал протест против Зеленского

Скриншот из видео

"Украина в очень тяжелом состоянии. Почему вы идете на Майдан, собираете людей и будете демонстрировать свою "ерундицию", для того чтобы возбуждать людей. Вы помогаете президенту? Вы помогаете Украины? Вы не помогаете, а мешаете Украине! Здесь работает не интерес помочь Украине, а не погасшая ненависть к тому, что они не у власти", – разразился первый президент Украины.

Кравчук раскритиковал протест против Зеленского

Кравчук раскритиковал протест против Зеленского

Скриншот из видео

Кравчук раскритиковал протест против Зеленского

Кравчук раскритиковал протест против Зеленского

Скриншот из видео

Кравчук раскритиковал протест против Зеленского

Кравчук раскритиковал протест против Зеленского

Скриншот из видео

Кравчук раскритиковал протест против Зеленского

Кравчук раскритиковал протест против Зеленского

Скриншот из видео

Кравчук раскритиковал оппозицию

Кравчук раскритиковал оппозицию

Скриншот из видео

Кравчук заявил, что оппозиционные фракции пишут документы, которые разъединяют Украину.

"Есть вещи, особенно, когда речь идет о тяжелых, деликатных переговоры, которые на улицах не обсуждают. Определенные законом, документами позиции. Мы не видим, что кто-то их отвергает, изменяет, и президент едет с поддержкой народа их выполнять. Вы слышали, чтобы в других странах, если Меркель, Макрон и другие едут на переговоры, люди, не зная даже намеков на какие-то проблемы, собираются и говорят: "Не забудь то! Скажи то!"?" – возмутился Кравчук.

Позже первый президент Украины сделал авторам шоу замечание: Кравчука возмутило, что его не пустили в студию во время выступления Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире ток-шоу Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей станет возможным только тогда, когда Украина будет полностью контролировать границу с Россией.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Леонид Кравчук Петр Порошенко Юлия Тимошенко Святослав Вакарчук Савик Шустер
Тег
нормандский формат
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Комментарии
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Kasido Jeik
Kasido Jeik
Так він же не знав, а щас каже шось знає, це є підозрілим, треба і зараз тоже нічого не знати, а то ще хтось може подумати, що ви і тоді були досить у всьому обізнані
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Віталій Віталій
Віталій Віталій
Оце воно сказалр
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Червоний Данило
Червоний Данило
кравчук, ты ссыкло голимое! молчал бы! сам нихера не сделал, а теперь вякаешь!
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Solomennyk Tetyana
Solomennyk Tetyana
Николаев Олег, И зачем вы, русские, в своей армии так и норовите всех целовать в задницу? Вас уже ваши же новобранцы отстреливают по 8 штук за раз. Но вам не ймется. И эти целовальщики упрекают европейцев за толерантность в отношении геев. Да, завидуете вы им черной завистью!
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Николаев Олег
Николаев Олег
Червоний Данило, вы, укпропитеки, удивительно неблагодарные люди. Ещё при СССР у нас, русских, в армии была поговорка: "Куда хихла не целуй - везде задница". Этот польский гражданин по рождению дал вам независимую страну с названием Украина. И вы его вот так помоите.
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