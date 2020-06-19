Штраф Зеленского за кофе передали в Верховный суд: что не так

Рассмотрение дела о штрафе президенту Владимиру Зеленскому за нарушение карантина во время посещения Хмельницкого передали в Верховный суд Украины.

Такое решение принял судья Хмельницкого горрайонного суда. Он обратился в Верховный суд для толкования, может ли президент быть привлечен к административной ответственности, ведь согласно Конституции обладает неприкосновенностью.

Зеленскому грозит взыскание на сумму от 34 до 170 тысяч гривен за то, что он выпил кофе в помещении ресторана, когда это было запрещено карантинными ограниченями.

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