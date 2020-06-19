Штраф Зеленского за кофе передали в Верховный суд: что не так
Президента Украины не смогли оштрафовать за кофе во время карантина, потому что он неприкасаемый
Рассмотрение дела о штрафе передали в Верховный суд Украины
Владимиру Зеленскому грозит взыскание в размере от 34 до 170 тысяч гривен
Владимира Зеленского не смогли оштрафовать за кофе
Рассмотрение дела о штрафе президенту Владимиру Зеленскому за нарушение карантина во время посещения Хмельницкого передали в Верховный суд Украины.
Такое решение принял судья Хмельницкого горрайонного суда. Он обратился в Верховный суд для толкования, может ли президент быть привлечен к административной ответственности, ведь согласно Конституции обладает неприкосновенностью.
Зеленскому грозит взыскание на сумму от 34 до 170 тысяч гривен за то, что он выпил кофе в помещении ресторана, когда это было запрещено карантинными ограниченями.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Владимиру Зеленскому выписали штраф за нарушение карантина во время рабочей поездки в Хмельницкий.
Это произошло после публикации фото, на котором в одном из городских кафе глава государства сидит за столиком, несмотря на карантинные ограничения.
На снимке также присутствовал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. В социальных сетях его обвинили в двойных стандартах и заявили, что теперь в стране "не будет никаких карантинов".
Однако Ляшко сказал, что посещение президентом Зеленским кафе в Хмельницком не было нарушением карантина: так как он, по его словам, проверял готовность заведений общепита к открытию внутри помещений.
Однако Зеленский согласился оплатить штраф, заявив, что готов нести ответственность, если что-то нарушил.