Шмыгаль пригрозил мэрам городов за отказ от карантина выходного дня

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что мэры городов не имеют полномочий разрешать работать заведениям, деятельность которых запрещена правилами карантина выходного дня в Украине.

Об этом он сказал на селекторном совещании с руководителями областей относительно ситуации с распространением коронавируса на территории страны. На нем также присутствовали руководители министерств и аппарата СНБО, передает пресс-служба правительства.

В частности, глава Кабмина напомнил главам ОГА о вступлении в силу изменений в постановление №641 об усилении противоэпидемических мероприятий на всей территории Украины, которым предусмотрено действие каждую субботу и воскресенье с 14 до 30 ноября карантина выходного дня. Он отметил, что в настоящее время указанные в перечне заведения подлежат закрытию или не должны принимать посетителей.

"У городских глав нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Карантин выходного дня касается только определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных", – выразил премьер возмущение отказом мэров некоторых городов выполнять наставления власти относительно новых карантинных ограничений.

Шмыгаль поручил главам облгосадминистраций скоординировать работу местной полиции, а также Госпотребслужбы для проверки субъектов хозяйствования, которые с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника не должны принимать посетителей.

Со своей стороны глава МВД Арсен Аваков заверил, что представители власти уже провели переговоры со всеми крупными торговыми сетями. По его словам, все участники рынка заверили, что будут работать в соответствии с законодательством. Также министр предупредил, что у крупных торговых объектов будут дежурить представители Национальной полиции.

Специалистам Госпотребслужбы совместно с правоохранителями было поручено осуществлять проверки соблюдения противоэпидемических мероприятий в небольших магазинах и на продуктовых рынках в украинских городах во время действия карантина выходного дня.

Напомним, что с пятницы, 13 ноября, в Украине начало действовать постановление Кабинета министров о карантине выходного дня, которое, однако, не будет касаться религиозных мероприятий.

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