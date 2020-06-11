Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что второй этап медреформы в Украине будет продолжаться, а заниженные тарифы на операции пересчитают.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по случаю 100 дней на должности, отрезок из которой был опубликован в его Telegram-канале. По его словам, законопроекта, отменяющего реформу, не будет, а уже сейчас идет работа по перерасчету стоимости некоторых пакетов медицинских услуг.

"Там действительно были ошибки, неправильные расчеты стоимости определенных видов и пакетов медуслуг. Многие из них занижены, например, инфарктный пакет стоит 16 тысяч гривен, а по факту это более 30 тысяч гривен. Это нужно пересчитывать, потому что этих денег не хватает для покрытия трат на операцию. Таких примеров много. Эти ошибки необходимо исправить, мы это делаем", – заявил он.

По словам премьера, медреформа нужна, но необходимо провести определенную работу, чтобы выгоду почувствовал как пациент, так и медработник.

"Вообще, эта медреформа должна быть, мы хотим изменений в медицинской сфере, хотим, чтобы она была лучше, качественнее, ближе к людям. Но от реформы должны выиграть и пациент, и медработник. Когда пациент не понимает как он выиграл, а медработник переживает, что он потеряет работу или что ему заплатят недостаточно денег – это не реформа, а ошибки, которые нужно признавать", – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что до конца года эти ошибки будут исправлены и уже в 2021 году украинцы увидят второй этап медреформы.

Как сообщал OBOZREVATEL, пилотный проект в рамках медрефомы, который проходил в Полтавской области с апреля 2019 года по апрель 2020 года, признан Министерством здравоохранения удачным.

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