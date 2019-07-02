Шлейф регионалов: в Раду от партии Смешко идет дочь экс-нардепа

Дочь экс-нардепа Сергея Терещука, Елизавета Терещук, баллотируется в Верховную Раду Украины по 197 избирательному округу от партии "Сила и честь" Игоря Смешко.

Как сообщает "18000", Центральная избирательная комиссия зарегистрировала ее кандидатом в парламентарии 24 июня. Сейчас Елизавета Терещук занимает должность заместителя генерального директора по маркетингу, председателя наблюдательного совета компании "Маис".

Елизавета Терещук "18000"

Что касается ее отца, то он – председатель совета директоров группы компаний "Маис". В прошлом Терещук – народный депутат 4 и 6 созывов.

Он возглавлял блок "За единую Украину" Леонида Кучмы, потом входил в состав этой политсилы при Владимире Литвине, а также прислуживал Сергею Тулубу – экс-регионалу, который возглавлял Черкасскую ОГА. Будучи приближенным к нему, Терещук был заместителем главы Черкасской ОГА и депутатом областного совета.

Сергей Терещук Latifundist.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

журналистка Ольга Василевская-Смаглюк рассказала, что Смешко продает места в своей политической силе по впечатляющим ценам. Более того, рекламу он размещает даже в газете бесплатных объявлений.

Глава областного отделения партии "Сила и честь" Игоря Смешко в Черновцах, Валентина Радчук, решила сложить свои полномочия. Больше всего ее не устроила таинственность формирования избирательного списка партии.

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