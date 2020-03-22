Народного депутата Украины Сергея Шахова, который заразился коронавирусом, госпитализировали в Александрийскую больницу Киева.

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Перед этим он пожаловался на новые тревожные симптомы болезни. Об этом парламентарий рассказал во время прямого эфира в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Сегодня с утра, как обычно, был кашель, насморк, естественно. Стул такой же и остался жидкий… Головокружений не было. Но появились новые чувства – обоняние, когда ты слишком сильно чувствуешь запах"", – признался депутат.

Сергей Шахов

По словам Шахова, перед этим он лично вызвал скорую для того, чтобы ему проверили легкие.

"Можно было бы и отказаться от госпитализации. Но врачи попросили, чтобы я побыл пока, чтобы выяснить – не пойдет ли дальше болезнь. Прокапали и дали антибиотик", – добавил он.

Нардеп также подчеркнул, что условия в больнице нормальные, однако он не ничего не ест, "потому что нет аппетита".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее болеющий коронавирусом народный депутат Украины Сергей Шахов признался, что состояние его здоровья снова ухудшилось.

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