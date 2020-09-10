Секретарь СНБО Данилов заявил, что в Украине нужны два языка. Видео

Данилов заявил о необходимости функционирования двух языков в Украине.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинцы должны свободно владеть двумя языками – государственным, а также на английским.

Таким мнением он поделился в эфире программы "Хард с Влащенко" на канале "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, на вопрос ведущей о том, какой из вопросов национальной безопасности беспокоит чиновника больше всего, кроме войны, Данилов отметил, что это система украинского образования, "в широком смысле этого слова".

"Вы знаете, что я сторонник того, чтобы у нас было два языка в стране. Государственный язык – украинский, и обязательно должен быть английский – язык нашего развития", – сказал секретарь СНБО.

По его мнению, именно английским как вторым языком должны владеть украинцы, в частности, те, которые работают в сфере образования.

"Надо понимать, что весь мир научный, деловой – это английский язык, так сложилось", – объяснил свое мнение по этому поводу Данилов.

(Слова секретаря СНБО о двух языках в Украине – на видео с 53-й минуты)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Данилов заявил, что русский язык ни в коем случае не может быть вторым государственным в Украине. По его словам, вопрос языка является принципиальным для нашего государства.

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