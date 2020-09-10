Секретарь СНБО Данилов заявил, что в Украине нужны два языка. Видео

Чиновник выразил обеспокоенность системой украинского образования
Он отметил, что этот вопрос волнует его больше всего после войны
По его словам, украинцы, особенно педагоги, и должны владеть вторым "языком нашего развития"
Данилов заявил о необходимости функционирования двух языков в Украине.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинцы должны свободно владеть двумя языками – государственным, а также на английским.
Таким мнением он поделился в эфире программы "Хард с Влащенко" на канале "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
В частности, на вопрос ведущей о том, какой из вопросов национальной безопасности беспокоит чиновника больше всего, кроме войны, Данилов отметил, что это система украинского образования, "в широком смысле этого слова".
"Вы знаете, что я сторонник того, чтобы у нас было два языка в стране. Государственный язык – украинский, и обязательно должен быть английский – язык нашего развития", – сказал секретарь СНБО.
По его мнению, именно английским как вторым языком должны владеть украинцы, в частности, те, которые работают в сфере образования.
"Надо понимать, что весь мир научный, деловой – это английский язык, так сложилось", – объяснил свое мнение по этому поводу Данилов.
(Слова секретаря СНБО о двух языках в Украине – на видео с 53-й минуты)
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Данилов заявил, что русский язык ни в коем случае не может быть вторым государственным в Украине. По его словам, вопрос языка является принципиальным для нашего государства.
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