Сбежавший в Россию экс-регионал собрался в президенты Украины

Бывший член Партии регионов Владимир Олейник, который сбежал в Россию, собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента Украины, которые состоятся в марте 2019 года.

Об этом заявил экс-премьер-министр Николай Азаров, который скрывается в России, в видеообращении на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что кандидатуру Олейника выдвигает "Комитет спасения Украины", куда вошли беглые украинские политики.

"Мы свое мнение высказали еще два года назад. У нас есть кандидат. Это Владимир Олейник – депутат нескольких созывов, известный политик. Человек, который в отличие от так называемых кандидатов не замешан в коррупционных скандалах, ни в каких уголовных делах", - заявил он.

По словам Азарова, Олейник является "настоящим патриотом Украины".

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"Да, он не смирился с незаконным государственным переворотом. У него очень непростая судьба - он был вынужден уехать с Украины, дом его сожгли, сын лежал в реанимации, избитый так называемыми патриотами. Человек много перенес и много перестрадал", - рассказал беглый политик.

Впрочем, по словам Назарова, экс-регионал не махнул рукой и не потерял веру в Украину.

"Олейник – очень самокритичный человек и мы готовы оказать ему всестороннюю поддержку. Это человек, который хорошо знает историю Украины, любит свою страну, любит свой народ – это самое главное", - отметил Азаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня Олейник намекнул, что в скором времени Украину якобы могут ждать масштабные потрясения и провокации.