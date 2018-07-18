САП взялась за НАБУ из-за прослушки Насирова и его адвокатов

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины начала досудебное расследование из-за того, что Национальное антикоррупционное бюро фиксировало разговор Романа Насирова с его адвокатами, что является вмешательством в деятельность защитника.

Дело было зарегистрировано после подачи соответствующего заявления Национальной ассоциацией адвокатов, сообщает "Судебный репортер".

Подследственность в указанном уголовном производстве определена за Главным следственным управлением Службы безопасности Украины. В частности, в сообщении говорится о вмешательстве в адвокатскую тайну адвокатов А. Лисака, Л. Дроздовского и К. Дорошенко.

"Во время общения адвокатов с подзащитным в помещении НАБУ детективами этого ведомства осуществлялась незаконная аудио- и видеофиксация конфиденциального общения адвоката с клиентами, что прямо запрещено статьей 23 Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности". Позже записи этих разговоров были приобщены НАБУ к материалам уголовного производства в качестве доказательств инкриминируемого подзащитному деяния", — заявили в НААУ.

Отмечается, что видеокамера была установлена ​​в помещении НАБУ, где Насиров с адвокатами знакомились с материалами дела. Записи с нее были приобщены, когда САП ходатайствовала об установлении Насирову и его защитникам срока ознакомления с делом. В НАБУ тогда объясняли, что съемка законна, камера стационарная и ведет постоянную фиксацию с целью недопущения уничтожения материалов дела. Кроме того, в ведомстве убеждали, что камера была визуально заметна, а подозреваемого под протокол предупреждали о видеофиксации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Насиров заявил, что дело против него было открыто с одной целью — снять его с должности главы ГФС.