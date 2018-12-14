''Россияне все поняли'': Каспаров указал на мощный прокол Кремля

Россияне наконец-то поняли, что именно им приходится платить за войну, которую президент страны Владимир Путин ведет против Запада.

Если раньше кремлевская конфронтация с западным миром не задевала российский народ, то сейчас из-за различных санкций они чувствуют ее на своем личном кармане, написал в блоге на OBOZREVATEL российский оппозиционер Гарри Каспаров.

"Из-за санкций денег на все уже не хватает. Чтобы поддерживать внутриэлитный мир и своих ближайших подельников, Путин должен забирать средства из социальной сферы. И россияне наконец-то понимают, что именно им приходится платить за путинские авантюры. Хотя да, хорошо было взять Крым, мы стали крутыми, выглядим сильнее и подымаемся с колен. Но вдруг до населения доходит, что конфронтация с Западом бьет по их уровню жизни. А на это никто не согласен", – написал Каспаров.

По словам политика, существующая четкая граница между российской властью и обществом, что мы не лезем в вашу жизнь, а вы не лезьте в политику, – уже начала размываться.

"Если раньше люди не обращали внимания на потерю гражданских свобод, политические баталии, то теперь все это пришло в дом каждого россиянина. Силовой блок власти и бюрократия в целом разрослись настолько ужасно, что они влезают в частную жизнь каждого. Мало того, они откровенно шарят по карманам людей и ограничивают социальные выплаты. Жить обычным россиянам становится трудно. Страна скатывается в откровенную архаику, мракобесие, и это тоже, мне кажется, отторгается людьми", – считает оппозиционер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз принял решение о продлении санкций против России на следующие полгода из-за "нулевого прогресса" в имплементации Минских соглашений и потребовал освободить украинских моряков.

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