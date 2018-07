В Брюсселе согласовали дальнейшую интеграцию Украины в ЕС: стали известны подробности

Президент Украины Петр Порошенко и лидеры стран Евросоюза утвердили дальнейший евроинтеграционный путь Украины.

Такое заявление глава государства сделал после завершения в Брюсселе 20-го саммита Украина-ЕС 9 июля в своем Twiter.

"Сегодняшний саммит ― первый после вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Мы договорились о видении дальнейшего углубления отношений на основе отраслевой интеграции, полностью используя потенциал Соглашения об ассоциации", - написал Порошенко.

Также он поблагодарил правителей европейских стран за поддержку.

"Я благодарен лидерам Европейского Союза за поддержку моей инициативы так называемого патронажа над пострадавшими городами и районами Донбасса, который будут исполнять члены ЕС", ― написал президент Украины.

I am grateful for the EU leaders’ support of my initiative of the so-called “patronage” by EU member states over the affected cities and districts of the Donbas.

Today’s summit is first after Association Agreement entered into force. We have agreed on the vision for further deepening of relations with the EU based on sectoral integration, fully using the potential of the Association Agreement pic.twitter.com/y3oZhgzBl7