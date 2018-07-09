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В Брюсселе согласовали дальнейшую интеграцию Украины в ЕС: стали известны подробности

1.1тЧитать новость на украинском

Президент Украины Петр Порошенко и лидеры стран Евросоюза утвердили дальнейший евроинтеграционный путь Украины.

Такое заявление глава государства сделал после завершения в Брюсселе 20-го саммита Украина-ЕС 9 июля в своем Twiter.

"Сегодняшний саммит ― первый после вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Мы договорились о видении дальнейшего углубления отношений на основе отраслевой интеграции, полностью используя потенциал Соглашения об ассоциации", - написал Порошенко.

20-й саммит Украина-ЕС

twitter.com/poroshenko

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Также он поблагодарил правителей европейских стран за поддержку.

"Я благодарен лидерам Европейского Союза за поддержку моей инициативы так называемого патронажа над пострадавшими городами и районами Донбасса, который будут исполнять члены ЕС", ― написал президент Украины.

Как писал OBOZREVATEL, Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО.

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Тема
Евроинтеграция
Персона
Петр Порошенко
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