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29 мая • обновлено в 12:27
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Саакашвили поставил Зеленскому ультиматум ради должности для экс-главы Нацполиции Деканоидзе

  • В Украину чартерным рейсом прилетела экс-глава Нацполиции Хатия Деканоидзе

  • Михеил Саакашвили лоббирует ее назначение главой украинской таможни

  • В этой связи он выдвинул ультиматум президенту Владимиру Зеленскому

  • Деканоидзе не имеет права занимать такую должность, поскольку сейчас она гражданка Грузии

9.7т
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В Украину чартерным рейсом, несмотря на карантин, прилетела экс-глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

По данным OBOZREVATEL, Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили лоббирует ее назначение на должность руководителя украинской таможни. Более того, он поставил президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум: активный пиар его персоны в обмен на положительное решение по Деканоидзе.

По данным источников, глава государства пока думает и еще не принял окончательное решение. Также стало известно, что после прибытия в Украину Деканоидзе собрала всех своих бывших коллег и единомышленников: начиная от экс-замглавы Одесской ОГА Юлии Марушевской и заканчивая представителями полиции.

Хатия Деканоидзе и Мехаил Саакашвили

Хатия Деканоидзе и Мехаил Саакашвили

Напомним, что после возвращения в Грузию Деканоидзе занялась активной политической деятельностью и собиралась участвовать в парламентских выборах там.

Следовательно, она должна была отказаться от украинского гражданства. Согласно официальным данным, 12 апреля 2017 года экс-глава Нацполиции была восстановлена в гражданстве Грузии.

Однако получить двойное гражданство с Грузией, сохранив свой украинский паспорт, у нее бы не получилось. Ведь оба государства при принятии в гражданство в автоматическом режиме прекращают действие второго паспорта.

Из этого следует, что сейчас Деканоидзе не имеет права возглавлять украинскую таможню как иностранная гражданка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Владимир Зеленский Хатия Деканоидзе Михеил Саакашвили
Место
Украина
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