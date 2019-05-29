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Саакашвили идет в Раду: социолог оценил его шансы

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На внеочередных парламентских выборах в Украине политическая партия третьего президента Грузии, экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили "Движение новых сил" не сможет преодолеть проходной барьер.

"Мне кажется, что у него нет шансов", — сказал OBOZREVATEL генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

По его словам, есть объективные причины, почему партии Саакашвили не следует рассчитывать на хороший результат. Во-первых, высокая поддержка президента Владимира Зеленского, во-вторых, наличие новых политических сил, в том числе партии Святослава Вакарчука, в-третьих, отсутствие у Саакашвили медиа-ресурса для ведения предвыборной агитации.

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В этом контексте социолог заметил: "Даже Вакарчук, который имеет хорошие шансы, может не попасть в парламент из-за короткой кампании".

По оценкам Паниотто, партия Саакашвили имеет шанс преодолеть проходной барьер только в том случае, если объединится с другой политической силой, но "сольно она не пройдет".

Михеил Саакашвили в аэропорту, коллаж

Михеил Саакашвили в аэропорту, коллаж

Facebook Олег Найда

Отвечая на вопрос, от каких политических сил Саакашвили может "откусить" избирателей, социолог сказал: "Центр, запад и реформаторы". "Он реформатор, так же, как Зеленский, поэтому Саакашвили будет откусывать у него. Он будет работать на том же поле, где Порошенко и Тимошенко. У всех он понемножку "откусит".

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В то же время Паниотто подчеркнул: "Движение новых сил" еще не было включено в соцопросы, "серьезных данных пока нет, а все, что было до этого, совершенно не актуально".

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивВнеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Владимир ПаниоттоВладимир ЗеленскийСвятослав ВакарчукПетр ПорошенкоЮлия ТимошенкоМихеил Саакашвили
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Борисова Валентина
Борисова Валентина
Oгромнoе спacи6o томy, кто пoкaзaл мне прeкpаcный cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁1ir2g6g Пpocтo прoйдя oпpoс пoлучилa пoчти пoлугoдoвую зaрплaту)) Пользyйтeсь, пoка eщe еcть возмoжность=)
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