"С другими же ничего": Разумков назвал задержание мужа Скороход случайностью

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что задержание мужа народного депутата от "Слуги народа" Анны Скороход Алексея Алякина сразу после ее отказа голосовать за законопроект о рынке земли – случайность.

Свою точку зрения он выразил в эфире программы "Право на владу" в четверг, 14 ноября. Таким образом спикер ответил на замечание главы фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, который пытался пристыдить "Слугу народа" якобы за оскорбление в сторону женщины-нардепа.

"Я узнал, как и вы, об этом на своем рабочем месте. Мне не было ничего известно. Во-вторых, я не могу утверждать, виновен человек или нет. Для этого есть правоохранительные органы", – ответил Разумков.

Разумков назвал задержание мужа Скороход случайностью

"Если я не ошибаюсь, из "Слуги народа" три нардепа проголосовали "против" и еще 16 воздержались. Но это произошло с одним из депутатов. Не могу говорить, что это как-то связано. Со всеми другими лицами ничего такого не произошло. Поэтому это может быть случайность или спланированные действия полиции", – добавил он.

Мужа Скороход Алякина задержали утром 14 ноября Факты

Как сообщал OBOZREVATEL:

Скороход в Раде заявила, что ее гражданского мужа Алякина задержали, якобы чтобы отомстить ей за отказ голосовать за законопроект о рынке земли.

Адвокат Сергей Тарасюк заверил, что Алякина задержали утром 14 ноября из-за розыска в России.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что партия к задержанию мужа Скороход никакого отношения не имеет. Он обвинил Алякина в попытке подкупа народных депутатов с целью не дать Верховной Раде проголосовать за анбандлинг в НАК "Нафтогаз".

В "Слуге народа" задумали исключить Скороход из-за связей ее мужа с Россией.

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